Generalmente, sabemos que estamos ansiosos porque percibimos una serie de sensaciones en nuestro organismo poco agradables. Entre otros, los síntomas más comunes son: taquicardia, palpitaciones, sensación de ahogo, opresión en el pecho, mareo, sudor, escalofríos, tensión muscular… Como vemos, toda una serie de órganos y sistemas de nuestro cuerpo parecen alborotarse sin control.

Pero nada de ello es absurdo, patológico o tan descontrolado como creemos. Eso sí, lo que nos ocurre es muy desagradable. Y ¿Qué pasa si sentimos todo esto y no encontramos explicación? Que nos asustamos mucho porque creemos que estamos enfermos o que a nuestro cuerpo le pasa algo grave.

Sentimos estar a punto de desmayarnos, sufrir un ataque cardiaco, asfixiarnos, enloquece…o que nos va a pasar desastroso. Por ello en muchas ocasiones rápidamente acudimos al Servicio de Urgencias. Medida, generalmente, poco acertada.

El médico, sonriente, nos podrá decir: -“Bueno, no se preocupe; no tiene nada”.

-¿Cómo que nada? -diremos nosotros- ¡Si me estoy muriendo! Por supuesto, el facultativo no nos está engañando. Cuando nos dice que no tenemos nada, quiere decir, nada grave o mortal.

Pero evidentemente tenemos algo, ese algo es una activación exagerada del sistema nervioso la cual es muy molesta.

Que no nos estamos volviendo locos, que no nos va a explotar el cerebro ni el corazón, que no vamos a asfixiarnos.... en definitiva, que no nos vamos a morir por muy mal que nos encontremos. Lo que tenemos es una crisis de ansiedad. La ansiedad se puede disparar y mantener porque exista una justificación real, es decir que esté ocurriendo algo fuera de nosotros (un problema en el trabajo, una discusión conyugal, una preocupación por un hijo, una crisis económica, etc.). Generalmente es fácil identificar el problema, cuando se ciñe a un hecho concreto. Pero en otras ocasiones la circunstancia alarmante no está tan clara, es más abstracta o está generalizada (estilo de vida inadecuado, relaciones familiares deterioradas, chantajes afectivos, inseguridad, baja autoestima, etc.). En estos casos debemos valorar la ansiedad como un aviso, como una queja del organismo ante una actitud inadecuada, por lo que puede ser necesaria una intervención psicoterapéutica que nos ayude a entender qué nos está pasando y poder tratar el problema de una forma más rentable y equilibrada.