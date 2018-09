¿Qué es la distimia?

Se utiliza el término distimia cuando se padece un estado de ánimo deprimido durante un largo periodo de tiempo. Se diagnostica como depresión crónica, aunque es menos grave que la decisión mayor. Es un trastorno de ánimo depresivo muy común, y que lo padecen sobre todo mujeres y personas con antecedentes de familiares próximos. Resulta frecuente que sus síntomas aparezca a una edad temprana, antes de los 21 años. Denominándose de inicio tardío después de esta edad.

El trastorno distímico se caracteriza por un estado de ánimo depresivo que está presente la mayor parte del día, la mayoría de los días, durante al menos dos años. Las personas que lo sufren, describen su estado de ánimo como un sentimiento de profunda tristeza. Siendo frecuente, la aparición de otros síntomas como son, la perdida o aumento de apetito, insomnio o hipersomnia, es decir, ganas de dormir en exceso, falta de energía o fatiga, baja autoestima, dificultades para concentrarse y tomar decisiones, sentimientos de desesperanza… Los pacientes también señalan la pérdida de interés y aumento de la autocrítica, viéndose a menudo así mismos como poco interesantes o inútiles.

Puesto que estos síntomas se convierten, en gran medida, en lo que sienten en su vida diaria, aprenden a vivir con ello. Explican que se ven como con falta de vitalidad e ilusión, que no encuentran motivación alguna y si les sucede algún acontecimiento agradable, no logran disfrutar plenamente de él. Con las descripciones que frecuentemente nos encontrados, aparecen los sentimientos de incompetencia, la pérdida generalizada de interés o de placer, el aislamiento social, los sentimientos de culpa, tristeza referente al pasado, los sentimientos sugestivos de irritabilidad o ira excesiva, y el descenso de la actividad, la eficacia o la productividad.A lo largo del periodo de dos años (un año en niños y adolescentes) la persona que lo padece puede tener periodos de mejoría, aunque no suelen ser mayores de dos meses.

Pudiendo, los síntomas, llegar a disminuir aliviando el malestar. Para poder determinar que una persona padece un trastornos distímico, entre otras cuestiones, es importante descartar que antes de aparecer los síntomas depresivos, no han habido episodios depresivos mayores, y que además, el malestar o tristeza que siente es de larga duración, es decir más de dos años.

Existe tratamiento para aliviar ese malestar crónico que se padece. No dude en consultar a un especialista, el cual le enseñará a utilizar diferentes estrategias psicológicas, ayudándole así a mejorar su estado de ánimo.