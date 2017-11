Informática Ros

Al borde de celebrar su 20º aniversario (desde 1998), siguen manteniendo la misma dedicación del principio, con un servicio exclusivo para empresas. Destacan por ofrecer soluciones rápidas, ya que no tienen clientes a más de 25 kilómetros a la redonda, con el objetivo de poder solventar con diligencia cualquier problema que surja. Un servicio de mantenimiento del que se benefician más de 200 empresas, gracias a un equipo de técnicos experimentado. Cuentan con un horario amplio, que permite solucionar contratiempos desde primera hora de la mañana para reducir al máximo posible los problemas de las empresas. Si todavía no los conoces, no dudes más en confiar en ellos. Tú y tu empresa os ahorraréis muchos disgustos.

(Calle Gabriel Miró, 19, San Vicente del Raspeig)

