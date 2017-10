La importancia de hacer un buen uso de los pedales

Cuando salimos de una autoescuela en teoría conocemos el funcionamiento de los tres pedales de nuestros vehículos.

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Pero en la práctica ¿hacemos un uso correcto del acelerador, embrague y freno?.

Es muy importante hacer uso de estas partes de nuestro vehículo pues, junto al volante nos proporciona el control de nuestro vehículo pero por otro lado evitaremos averías mecánicas

Uso del acelerador

Tal vez el acelerador es el pedal que menos dificultad entraña. Su función es hacer que el motor envíe más o menos potencia a las ruedas y por lo tanto que el vehículo se desplace más rápido o más despacio. Una premisa máxima en su uso es que cuanto más suaves seamos con el acelerador, menos consumirá el coche. Si no abusamos de él no tendremos que usar tanto los otros dos, es decir no tendremos que frenar tanto ni cambiar a menudo de marcha. No obstante, en determinadas ocasiones haremos uso de él por completo, sobre todo en determinadas maniobras que tenemos que realizar con la mayor prontitud como las incorporaciones o adelantamientos.

Uso del freno

Como todos sabemos el freno es el pedal situado en el centro. Con él reducimos la velocidad adecuando la velocidad a lo que marca la vía y conseguimos detener el vehículo.

El freno es un elemento de vital importancia en materia de seguridad ya que evitará que tengamos cualquier tipo de accidente. También debe usarse en su justa medida y no abusar de él en exceso. Es mejor en ese lugar haber dejado de acelerar unos cuántos metros antes, porque ahorraremos carburante y llegaremos a la curva a la misma velocidad.

Intentaremos ser suaves en función de la potencia de frenado que necesitemos. Al final, cuando casi estemos parados, liberaremos presión para evitar realizar una parada brusca que incomode a los pasajeros. De esta forma, los amortiguadores delanteros recobrarán su longitud (al frenar se comprimen) antes de que las ruedas estén completamente paradas y la energía liberada no llegará de una forma tan notable al habitáculo.

Uso correcto del embrague

El embrague sirve para acoplar o desacoplar el motor de la transmisión a nuestro antojo pero además, es el que requiere un mejor trato ya que su mal uso acelera el desgaste del embrague propiamente dicho, una pieza que no es precisamente barata. Sólo debemos usarlo cuando sea necesario y eliminar la costumbre de circular con el pie encima de él.

El pedal de embrague lo usaremos para cambiar de marcha, pisando este hasta el fondo para luego soltarlo de forma progresiva.

Debemos ser capaces de sentir dónde los discos de embrague hacen contacto y con ello nuestro coche empezaría a caminar ya que nos ayudará a cambiar de una forma mucho más suave, sin accelerones en vacío.

Acelerar demasiado el coche con el pedal de embrague a medio recorrido produce un desgaste en la mecánica. Cuánto menos necesitemos acelerar, mejor. Y si no necesitamos ni tan siquiera tocar el acelerador (como para maniobras de estacionamientos), el desgaste será mínimo. Total, no necesitamos hacerla a gran velocidad.

De igual forma en cuestas, el miedo a que el coche se nos vaya hacia atrás hace que a veces forcemos demasiado el embrague. Pero es mucho mejor si la aceleración la realizamos de forma suave encontrando ese punto. Podemos ensayarlo en alguna zona en la que no haya tráfico o incluso puede ser en llano ya que lo que vamos a buscar es sentir el acople del embrague y la tendencia en ese momento del vehículo a circular.