¿Cómo usar las pinzas para arrancar el motor del coche?

A todo el mundo nos puede pasar en el momento menos esperado que nos quedemos sin batería, porque ya esté agotada o porque por descuido hayamos dejado las luces encendidas por descuido.

En ambos caso el resultado es el mismo, no podrás arrancar tu vehículo. La solución en este caso es sencilla, solicitar los servicios de una grúa que lleve el coche a un taller en donde remplazaran la batería. No obstante, si por distintas circunstancias no pudieras contactar con este servicio a continuación te explicamos cómo arrancar un coche con unas pinzas. Todos los automóviles deberían llevar en su kit de herramientas unas pinzas de arranque. Este utensilio y la ayuda de otro conductor, tienes todo lo necesario para realizar un puente de batería para arrancar el motor. Cuanto más largo sean los cables más fácil será ponerlos y menos maniobras habrá que hacer para colocar los coches. Es muy importante mantener separada las carrocerías de los dos vehículos para evitar que se produzca un cortocircuito.

En primer lugar debes comprobar que las dos baterías deben ser del mismo voltaje. Las pinzas deben ser de buena calidad, con los cables gruesos y deben estar en perfecto estado. Lo normal es que tengan dos colores. Una vez localizadas las baterías (normalmente debajo del capó), el cable rojo con las pinzas del mismo color se emplea para interconectar los bornes positivos (+), mientras que el cable negro, con las pinzas también negras, se utiliza para conectar los bornes negativos (-) o “tierra” de las baterías. Una vez fijadas las dos pinzas del cable rojo en los bornes positivos de la batería cargada y la batería descargada procedemos a colocar las pinzas del cable negro en el borne negativo del coche cargado primero, y conecta su otro extremo al borne negativo de la batería coche descargado. En vehículos con sensor inteligente de carga, es conveniente no colocar la pinza negativa exactamente sobre el mismo polo negativo de la batería. Debe buscarse un lugar más alejado que normalmente los fabricantes ya habilitan para ello. Pon mucha atención en no dejar las pinzas encima de las baterías mientras realizas este proceso porque puede ser muy peligroso. La pinza positiva nunca debe dejarse en ninguna parte del vehículo mientras la manipulamos.

Esta operación se debe realizar con los motores apagados y debes comprobar que las pinzas están firmemente agarradas a los bornes y no se pueden soltar en un descuido causando un cortocircuito. Una vez colocadas las pinzas en el lugar correcto, arranca el motor del coche que tiene la batería cargada, espera unos minutos y procede a encender el coche que ha fallado. Una vez que el motor arranca bien, retira las pinzas del coche siguiendo el orden inverso a cómo se colocaron, empenzando por quitar el negativo del coche auxiliado.

Arrancadores booster y mantenimiento

Si tienes un arrancador tipo booster, todo será más fácil, porque no necesitan un coche auxiliar. Son sistemas más seguros, sobretodo si tu arrancador tiene protección de inversión de polaridad. En este caso, solo tendrás que conectar los cables (si lo haces erróneamente no te lo permitirá), encender el arrancador (que debe estar cargado) y ya está, podrás arrancar el motor. De todas maneras, lo más acertado para evitar sorpresas es que realices el mantenimiento habitualmente, que un mecánico compruebe en qué estado se encuentra y sustituirla cuando dé señales de agotamiento, que por regla general ocurre sobre los 3-4 años. Si debes cambiarla, mejor que lo haga un especialista.