Las personas somos poseedoras de un rico universo mental y este conforma nuestra verdad sobre el mundo. Para los occidentales, las motivaciones y objetivos de cada uno suponen una guía en nuestra conducta diaria. Esta importancia que le damos a nuestros propios pensamientos no está exenta de ciertos riesgos. Cuando en nuestra cabeza resuenan una y otra vez pensamientos negativos inevitablemente tenemos como resultado emociones negativas (tristeza, rabia, frustración…) e incluso alguna molestia o tensión corporal. Y lo cierto es que si lo analizamos con perspectiva, los pensamientos que muchas ocasiones nos hacen sentir mal no son verdades absolutas sobre las cosas (a no ser que nos pongamos muy tristes por la teoría de la relatividad de Einstein). Por ejemplo, podemos estar dándole vueltas en nuestra cabeza una y otra vez a algún problema que tenemos en el trabajo “en la reunión de hoy todos me han notado muy nervioso”, a algún miedo futuro “¿qué será de mi hijo habiendo repetido cuarto de la eso?”, o a alguna nostalgia del pasado “nunca seré igual de feliz que con mi expareja” sin sacar nada en claro, porque simplemente se trata de pensamientos que en muchas ocasiones nos bloquean y nos impiden avanzar en nuestros propósitos. Para lograr la detección de los pensamientos que nos hacen sentir mal, poder observarlos sin juicio y ser capaces de generar un pensamiento alternativo que pare la cavilación y que vaya acompañado de una emoción de respeto y amor hacia uno mismo es muy útil la práctica de la meditación mindfulness. Cada vez más avalada en el campo de la psicoterapia por diferentes estudios científicos.

Esta práctica de meditación es una herramienta muy útil para desatascar pensamientos negativos que nos paralizan y ayudarnos a “salir de nuestra mente y entrar en nuestra vida” como nos dice el psicólogo Steven Hayes. En mi consulta, gracias a la formación recibida, integro la práctica de meditación mindfulness dentro de un marco terapéutico amplio y lo cierto es que no deja de sorprenderme los beneficios que aporta. Para los lectores a los que haya despertado la curiosidad les recomiendo el video “como meditar en un minuto” que se encuentra en internet para comenzar por una práctica meditativa sencilla.