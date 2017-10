Los 5 errores más frecuentes en fotodepilación láser y luz pulsada

La fotodepilación, ya sea por láser o luz pulsada, es el mejor sistema para acabar de una vez con los odiosos e indeseados pelos en cara y cuerpo. Entonces, ¿por qué hay personas que dicen que no les funciona? Se cometen cinco errores frecuentes que pueden ayudar a responder esta pregunta.

1.- Creer que con dos o tres sesiones ya te olvidas de pelos: A partir de la primera sesión ya es evidente la reducción de pelo, pero para conseguir el objetivo es imprescindible la constancia y la frecuencia. Es recomendable hacer en total una media de 6 u 8 sesiones para conseguir una reducción de un 80% o 90% de pelo.

2.- Pensar que como mi pelo es rubio y fino se me irá antes: Cuanto más fino y claro es el pelo, peor lo detecta el aparato y menos daño hace en el folículo.

3.- Dejar pasar mucho tiempo entre sesión y sesión: Es importantísimo no pasar más de dos meses entre las cuatro primeras sesiones y no más de tres entre la quinta y la octava, para evitar que el folículo se regenere del daño.

4.- Ir cambiando de centro y de sistema según la oferta que me hacen: Solamente podremos quejarnos de que el tratamiento nos ha ido mal o no ha funcionado como nos dijeron si se han seguido correctamente las indicaciones prescritas por los profesionales. Un profesional se puede responsabilizar de un trabajo que haya hecho exclusivamente él, pero no de uno que se haya hecho en sitios diferentes.

5.- Combinar otros sistemas de depilación como la cera, pinza o máquinas de arranque: Cuando nos entregamos a la fotodepilación es necesario que no le seamos infieles con otros métodos. La cuchilla será nuestra aliada y nos servirá para no vernos el pelo mientras vamos acabando con él. Después de la sesión, en aproximadamente 10 o 12 días, el pelo se irá cayendo solo.

Si lo arrancamos con cera o pinza entre sesiones haremos que el tratamiento se alargue. La cuchilla no hace que nuestro pelo se vuelva más fuerte.