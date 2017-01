La importancia de realizarse exámenes visuales para prevenir el glaucoma

El Glaucoma es uno de los problemas visuales más serios que existen. Llega cuando la presión ocular se dispara, y para detectarlo o combatirlo a continuación explicaremos síntomas y recomendaciones para su cuidado. El ojo necesita tener cierta presión para funcionar como es debido.

Es necesario un equilibrio entre la producción y eliminación de humor acuoso para evitar que suba la presión ocular y afecte al nervio óptico.

¿Por qué se produce? ¿Cómo prevenir?

Los expertos no aciertan a especificar una causa clara del aumento de presión intraocular, aunque sí explican que el estrés oxidativo puede ser un factor importante. Afectan circunstancias como la edad, el tabaco, la contaminación o la mala alimentación. Para prevenir el Glaucoma es recomendable seguir unos hábitos saludables que disminuyan el riesgo de presión intraocular alta (practicar deporte, no fumar, no abusar del alcohol..).

Tratamiento

Se suelen emplear medicamentos o colirios, pero ello ocurre cuando el problema ya se ha producido. Lo ideal es realizarse exámenes visuales que actúen como elemento preventivo, especialmente en personas de riesgo por antecedentes familiares, diabetes, miopía elevada o edad superior a los 50 años.