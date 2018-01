Consejos para cumplir los propósitos deportivos de 2018

Cada inicio de año, uno de los principales propósitos de los españoles es hacer más deporte. El arranque de 2018 no iba a ser una excepción, por lo que para aquellos que ya estén empezando a flojear, en este artículo intentaremos darles un empujoncito para que no abandonen a las primeras de cambio. Según varias encuestas, el running, el fitness y la natación son los deportes preferidos. Un motivo es que no precisan de excesiva técnica, sino que para empezar solo hacen falta unas zapatillas o un bañador. Son modalidades que están muy de moda, sobre todo el running, con cada vez más carreras populares que se organizan a lo largo del territorio nacional. Un ejemplo han sido las San Silvestres, donde se han batido récords de participación.

Lo negativo del running para un principiante es que puede resultar aburrido si lo practicas en solitario. Pero si superas la pereza inicial, enseguida engancha y por diversos motivos.

Dejando a un lado los evidentes beneficios para la salud, esta modalidad está ganando adeptos entre personas de diferentes edades y sexos. Correr aporta libertad y el hecho de competir contra uno mismo para superar el tiempo hecho el día anterior es un gran aliciente que nos empuja a acercarnos a límites de nuestro cuerpo que antes no habíamos explorado. Eso sí, no hay que querer avanzar más rápido de lo aconsejable, sobretodo si nunca has salido a hacer running con anterioridad. Los primeros días es preferible andar, adaptar tus pulsaciones a los nuevos esfuerzos y acostumbrar el cuerpo a las nuevas rutinas. Ponerse un pequeño reto cada día es mejor que marcarse un objetivo inalcanzable de primeras.

Con el fitness pasa algo parecido. Es mejor practicarlo en compañía, pero también se puede comenzar por iniciativa propia.

Algunas rutinas pueden parecer aburridas, pero si te acostumbras, es algo verdaderamente adictivo que además aporta efectos más visibles en el estado de forma de cada uno. Dentro del fitness, en los últimos años se ha derivado en otras disciplinas similares. Aparte de las numerosas clases grupales que ofrecen los gimnasios, muchos han optado por probar con el crossfit.

Si te hemos convencido con lo expuesto anteriormente, te facilitamos unos pequeños pasos a seguir para comenzar a hacer realidad tus propósitos de 2018, y lo que es más importante, mantenerlos en el tiempo.

1- Equípate con todo lo necesario. Visita tiendas deportivas que hay en el municipio y empieza a renovar tu armario, dejando un espacio para la ropa de sport.

2- Valora opciones, ya sea apuntarte a un gimnasio o club deportivo. En todos estos lugares controlarán tu progreso y te harán sentir integrado.

3- Intenta convencer a algún amigo o familiar para que pruebe contigo. Así, os animaréis el uno al otro los días que falte la motivación.

4- El deporte es la excusa perfecta para poner en práctica una vida saludable. Puedes aprovechar para mejorar tu dieta, dejar los vicios y sentirte mejor contigo mismo.

5- El deporte es la mejor inversión, no olvides este consejo. Invertir en deporte es invertir en salud, diversión y bienestar.

Opciones alternativas

Hemos enfocado este texto para los más principiantes, pero si ya eres un deportista, también puedes marcarte propósitos en el inicio de año. Siempre estás a tiempo de descubrir una modalidad nueva o explorar todas las opciones que se esconden en la localidad. Si ya estás en forma, quizá sea un buen momento de enrolarte en algún club deportivo y comenzar a competir.

Si por el contrario con todo lo expuesto anteriormente no te hemos convencido, o ya lo has probado y no ha funcionado, puedes intentar otras modalidades más alternativas que cada vez eligen más personas. Quizá tu problema sea la ansiedad o el estrés diario, por lo que practicar yoga, pilates o modalidades similares te puede sentar bien para empezar.

De un modo u otro, lo importante es que cuando lleguemos a final de año y hagamos balance, nos demos cuenta de que hemos cumplido los objetivos y propósitos que nos marcamos.

No hay sensación tan satisfactoria como esa. ¡Hazla realidad!