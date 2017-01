Colesterol, un enemigo habitual

A partir de los 20 años, el colesterol se convierte en un enemigo que siempre está al acecho para hacernos una visita. Es un tipo de grasa presente en todas las células del cuerpo, cuya función es necesaria para el óptimo funcionamiento del organismo. Por ello, es recomendable realizarse chequeos y análisis periódicos para verificar que los niveles son los correctos.

No podemos subestimarle, ya que el colesterol puede convertirse en un asesino potencial si no lo controlamos de forma adecuada. La falta de síntomas hace que no podamos sospechar la llegada del colesterol, pudiendo producir graves problemas a nivel hepático, pero sobre todo en aquello relacionado con el sistema cardiovascular.

Por ejemplo, hay un alto riesgo de desarrollar aterosclerosis, la cual consiste en la acumulación de este y otros lípidos en las paredes arteriales, lo cual impide la buena circulación.

Algunas pistas para detectar el colesterol son la sensación de pesadez, la boca pastosa, gases. dificultades del ritmo intestinal, dolor de cabeza o migraña, mareos, agitación al hacer deporte… Lo positivo es que se puede regular, a través de hábitos saludables que conseguirán la estabilidad para tu organismo.

En caso de tener colesterol, evita carnes embutidas, carnes rojas, fiambres, comida rápida, confitería. alimentos procesados….

Sin embargo, podrás ingerir frutas frescas, verduras, legumbres, cereales, lácteos descremados, aceite de oliva, carnes magras, pescado azul…