Cuando queremos vender o comprar un inmueble que tiene una carga hipotecaria, normalmente en garantía de un préstamo que en su día pidió el ahora vendedor, para poder comprar la casa podemos decantarnos por dos opciones:

Por un lado podemos acordar que con el precio de compraventa, o con dinero que tenga el vendedor (cosa poco habitual) sea cancelada la hipoteca: sea porque el comprador puede pagar al contado, sea porque va a pedir un préstamo con garantía hipotecaria sobre la casa que va a comprar, y por tanto pagar todo el precio al vendedor con el importe de dicho préstamo hipotecario. En este caso conviene adoptar medidas de seguridad que garanticen que el vendedor verdaderamente cancela el préstamo.

La segunda opción es acordar el precio que se paga sea en parte en metálico, y el resto haciéndos cargo el comprador del préstamo garantizado con la hipoteca que grava la finca, es decir, que el comprador se haga cargo de la hipoteca.

Estas son las dos formas de realizar una compraventa con subrogación de hipoteca la cual realizaremos siempre que queramos obtener financiación en nuestra compra. De hecho, en este caso, la subrogación es una solución muy acertada si el préstamo que asume el comprador, se acomoda a sus posibilidades de pago, y a las condiciones financieras que puede obtener y es capaz de aceptar pero también, aunque las condiciones no sean tan ventajosas el comprado si está dispuesto a aceptar ahorraría los gastos de una nueva hipoteca (notaría, impuestos, registros, gestión, comisiones).

Los actores de la operación son únicamente el comprador y el vendedor, nada tiene que decir el banco en la compraventa.

Se trata de una compraventa por lo que los elementos esenciales son, como en todo contrato: el consentimiento, objeto, causa, así como aquello que se vende y el precio.

Por lo tanto el banco nada tiene que decir en la compraventa, y por tanto es perfectamente posible la compraventa con subrogación de hipoteca sin necesidad de intervención del banco.

El banco sólo tiene que aceptar o rechazar la subrogación como un elemento del contrato. El banco puede hacer tres cosas: Rechazar la subrogación, en cuyo caso la compraventa sería valida pero el vendedor seguiría siendo deudor del banco, aunque de no pagar el comprador, tendría acción contra él. Pero ello supone dos pleitos con los consiguientes gastos, tiempos e incertidumbres (el del banco contra el vendedor, por no pagar el préstamo; y el del vendedor contra el comprador por no cumplir el pacto de subrogación).

El caso ideal es que el banco acepte la subrogación y el vendedor quedaría liberado de sus obligaciones con el banco, y dichas obligaciones se asumen por el comprador. Pero lo más habitual es que el banco no actúe de ninguna manera. En este caso el deudor original continúa siéndolo frente al banco pero hay un fiador real que es el comprador.