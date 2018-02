La comodidad será tendencia en las reformas de este año

El sector del interiorismo se recicla continuamente, con tendencias de decoración que pueden sernos útil conocer si estamos pensando en realizar una reforma integral en nuestra casa. En este 2018 la tendencia general va a ser la comodidad.

Por ello las formas se vuelven curvas y envolventes y los materiales tienden a suavizarse. El secreto es acertar con un espacio en el cual te sientas cómodo y que te haga sentir muy bien.

En cuanto a los colores, el que seguirá destacando frente al resto y que nunca pasa de moda será el blanco. El gris continuará siendo una tonalidad muy utilizada, al igual que en temporadas anteriores, y el naranja y rosa cuarzo tendrán mucho protagonismo.

Este año lo natural cobrará especial relevancia, por lo que el color verde será tendencia también, predominando en sus tonos más oscuros y elegantes. Los tonos tierra tampoco pasan de moda y seguirán en alza.

Tal y como viene sucediendo en años anteriores, los espacios diáfanos seguirán siendo protagonistas, sobretodo aquellos que unen la cocina con el salón y comedor. Si tu vivienda no es muy grande es una opción ideal y a la última. De esta manera conseguirás un hogar más espacioso, luminoso y acogedor.

Si algo va a marcar la diferencia va a ser la geometría, cuyas formas y patrones serán protagonistas en las tendencias en decoración de hogar en 2018. Muebles, mantas, textiles, paredes, azulejos, baldosas, cojines, alfombras, cortinas… cualquier lugar va a ser bueno para incluir formas geométricas.

Estilo minimalista y otras tendencias

El estilo minimalista sigue reinando en interiorismo y el look vintage sigue ganando adeptos, recuperando detalles antiguos como teléfonos, candelabros, vajillas, sofás, pequeños muebles e incluso el papel pintado, que conviven en armonía con otros elementos más modernos.

De forma contundente la tipografía se instalará en nuestros hogares en forma de cuadros enmarcados con frases o palabras, paredes o almohadas, haciendo de nuestros espacios algo muy nuestro y personal.

La madera natural seguirá siendo perfecta aportando calidez. De la misma manera, los muebles y detalles con efecto envejecido o madera cercana al gris causarán furor.

Seguridad

Si hay un profesional que se precisa siempre, tanto en hogares como en otro tipo de instalaciones, son los cerrajeros, ya que a las cerraduras les debemos el bien más preciado, el de la seguridad.

Una puerta en malas condiciones o fácil de abrir puede ocasionar un buen disgusto y estos cerrajeros no solo atienden en casos de emergencia sino que también instalan sistemas de seguridad.

Por ello es importante realizar un trabajo de mantenimiento de la seguridad en puertas y ventanas para no tener que hacer el trabajo de corrección cuando se produce un problema. No hay decoración que valga si no se tiene en la casa o en la instalación, unas buenas puertas que dejen al margen a los amigos de lo ajeno.