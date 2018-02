¿Cuánto vale mi casa?

Cualquier persona o familia que esté pensando en vender su casa, confunde habitualmente el significado de vender una vivienda. No es lo mismo poner en venta tu casa que vender tu casa o en cuanto se ha vendido. Son dos términos muy diferentes y que en la mayoría de los casos dista mucho de la realidad.

Venimos arrastrando una crisis que se ha llevado por delante a muchas empresas y han dejado a muchas familias en situación muy precaria. El problema viene dado por la rumorología y los medios de comunicación.Pongamos un caso práctico para entendernos. Nos enteramos que el vecino de al lado ha puesto en venta su casa en 200.000 euros porque ha oido en la tele que las ventas están creciendo y los precios están subiendo, además nos dice que el de al lado lo ha vendido en 180.000 euros y que su casa está mejor porque tiene parquet y armarios.Estos argumentos son los que nos llevaron en parte a la ruina hace unos años,la burbuja creció y creció y explotó.

Con esto queremos decir que las ventas han mejorado un poco y que los precios no han variado en exceso desde la crisis, lo que ha ocurrido es que los inmuebles más baratos ya se han vendido y lo que hay en el mercado son los que había antes pero que no han crecido en precio. Las viviendas se venden, pero se vende lo que está en precio de mercado,lo que sobrepasa en un 10% su precio real no se vende.

En particular aquí en San Vicente las ventas no están mal pero se vende solo lo que está en precio,y predomina mucho la inversión en vivienda barata de segunda mano para alquiler a estudiantes,(negocio e inversión interesante y rentable para quien dispone de algunos ahorros).Siguen habiendo muchos vendedores que piensan aún como hace 10 ó 12 años y siguen anclados en los precios que antes habían y no se han parado a pensar que los tiempos han cambiado y que la gallina de los huevos de oro pasó a mejor vida y que NUNCA MÁS VOLVERÁN ESOS TIEMPOS.

Por esta razón debemos ser cautos y no caer en el error pasado, e ir acorde a estos años de mejora económica que es lenta,muy lenta, influida por los salarios actuales.

Para finalizar además de todo lo contado exponemos un cuadro de comparativa a nivel local, de nuestra ciudad,de como han cambiado los precios de antes y ahora, servirá para que en parte no caigamos en el catastrófico error del pasado.

VIVIENDA SIN ASCENSOR ANTES DE LA CRISIS: 90.000-120.000 EUROS.

VIVIENDA SIN ASCENSOR DESPUES DE LA CRISIS: 35.000-70.000 EUROS.

(Abarca el espacio entre una vivienda sin reformar completamente en un 3º/4º piso hasta una vivienda totalmente reformada en un bajo o 1º planta).

VIVIENDA CON ASCENSOR ANTES DE LA CRISIS: 150.000-200.000 EUROS.

VIVIENDA CON ASCENSOR DESPUES DE LA CRISIS: 70.000-120.000 EUROS (Depende la antigüedad de la finca y de su estado según las mejoras que tenga).

En otros apartados situariamos las viviendas con urbanización y adosados o bungalows que antes se vendían entre 250.000 y 300.000 euros y ahora estarían entre los 120.000 euros y los 200.000 euros.

¡¡¡¡TODO APROX Y DEPENDIENDO DE CADA CASO EN PARTICULAR¡¡¡¡

