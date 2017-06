Cómo proteger la carrocería de nuestro coche en verano

El sol abrasador y las altas temperaturas son elementos tan agresivos para la pintura de nuestros coches como la nieve y la lluvia. Aún más si vivimos en una población con un clima húmedo o está cerca del mar.

Para mantener la carrocería de nuestro coche en buen estado debemos protegerlo este verano de la arena de la playa, de la exposición prolongada de los rayos solares o de la proliferación de insectos o resinas de árboles. Ante estos factores es importante saber como actuar.

Protege la carrocería de tu vehículo de los rayos solares

Si en verano nos aplicamos protector solar en nuestra piel por qué no hacerlo también con nuestro vehículo.

No, no existe ningún producto para proteger la superficie de nuestro coche pero sí algunos consejos que debemos seguir para que nuestro vehículo sufra lo menos posible los efectos del sol. Aparca, siempre y cuando sea posible en la sombra o en interior. Si no tienes más remedio que dejar tu vehículo de forma prolongada al sol debes cubrirlo con una lona. Cubre el parabrisas del vehículo con un parasol. Esto no solo conseguirá bajar la temperatura del habitáculo algún grado sino que protegerá el salpicadero de los efectos de los rayos del sol.

Cuidado con la arena de la playa

Aparcar en a pie de playa puede parecerte un lujo pero ten cuidado ya que si encuentras tu vehículo lleno de arena por el viento al retirarla podrías dañar el esmalte de la pintura arañándola.

Por otro lado el ambiente marino tiene una mayor salinidad, lo que favorece la oxidación.

Lava frecuentemente la carrocería de tu vehículo

El mejor consejo para mantener la pintura de tu coche es mantenerlo limpio de polvo, insectos, heces de pájaro.

Para ello lávalo frecuentemente, pero no lo hagas en las horas más calurosas del día y evita que se seque al sol.

Opta por el lavado manual en vez del automático, es más respetuoso.

Repara golpes e imperfecciones

Repara cuanto antes los golpes o imperfecciones de la carrocería, no solo afectan al aspecto de tu coche, cualquier grieta, golpe o arañazo, por mínimo que sea, puede terminar dando lugar a problemas de corrosión.