Cómo evitar atascos y sobrevivir a ellos en nuestros viajes largos

Si este verano vas a realizar un viaje largo, debes tener en cuenta la posibilidad de que algún atasco retrase tus planes. Por ello, para prevenir esta eventualidad lo máximo posible, exponemos algunos consejos, en primer lugar para tratar de evitar las congestiones y posteriormente, si ya has caído en la trampa, para poder sobrevivir a ella.

Como huir de los atascos en la medida de lo posible

A veces es imposible intuir donde puede haber un atasco, ya que pueden ocurrir accidentes o situaciones anómalas imposibles de predecir. Pero hay otros aspectos que sí se pueden tener en cuenta:

- La hora: Cuando planees un viaje, la mejor hora para conducir sin tráfico es a última hora del día o a primera. Entre mediodía y las diez de la noche suelen ser franjas de tráfico denso, especialmente en festivos y operaciones salida, como puedan ser los inicios de mes.

- Carriles adicionales: Se pueden usar para ampliar la capacidad de circulación de las vías de mayor demanda.

- Ruta alternativas: A veces no es recomendable si la ruta alternativa no es conocida o dudamos sobre lo que podemos encontrar en ella. Pero hay casos en que sí que se pueden planificar itinerarios alternativos que nos eviten caravanas.

- Carril de la derecha: Lo recomendable es circular siempre por el carril de la derecha, usando el resto solo para adelantar o cuando la densidad de tráfico nos obligue. De esta forma, el tráfico será más fluido y se producirán menos retenciones.

Que hacer si ya hemos caído en la caravana

Si los consejos anteriores no han tenido el éxito esperado, los siguientes nos ayudarán a no enloquecer por el hecho de haber sido presa de un imprevisto que seguramente retrasará nuestros planes: - No hay que ponerse nervioso. Acepta la situación, ya que no depende de nosotros.

- No abandones el coche y utiliza las luces de emergencia para comunicarte con el resto de vehículos.

- Al estar en verano, bebe agua para mantener un buen nivel de hidratación y templar los nervios. Siempre debes llevar líquido en el coche, sobretodo en caso de un viaje largo.

- Si viajas con niños, mantenlos entretenidos. Si se impacientan, el conductor puede perder los nervios. Puedes optar por poner la radio, donde te informarán de las previsiones de tráfico.

- No cambies constantemente de carril, sólo empeorará el efecto acordeón. Respeta al resto de conductores, que están en la misma situación que tú.

- Verifica la cantidad de combustible restante y apaga el motor si temes que el coche va a estar detenido más de dos minutos.

- Lo más importante, cuando el tráfico vuelva a la normalidad, no intentes recuperar el tiempo perdido con una conducción temeraria. Podrías acabar de arruinar definitivamente las vacaciones. Las tuyas y las de otros.