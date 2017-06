¿Pueden las altas temperaturas hacer que se sobrecaliente nuestro vehículo?

El recalentamiento de un vehículo puede arruinar un viaje, dejar a sus pasajeros tirados en un lugar desconocido y, generar un gasto de reparación elevado.

Hubo una época en la que era muy frecuente ver en la cuneta vehículos averiados por sobrecalentamiento. Pensemos que hace algunos años, el propulsor de los automóviles, se refrigeraba únicamente por aire, como en los míticos modelos Volkswagen y Citroën 2CV. Luego llegó la refrigeracion por agua y en la actualidad los fabricantes aplican refrigerantes y anticongelantes, con puntos de ebullición y congelación más elevados y bajos, respectivamente.

La finalidad de estos líquidos es mantener una temperatura de trabajo mecánica entre 85 y 95º centígrados, para asegurar un funcionamiento correcto.

Si bien, un motor en frío presenta una temperatura de entre 10 y 20ºC, según el clima, pero una vez en marcha, el interior de la cámara de combustión puede llegar a los 300ºC, de hecho, los metales fundidos que la configuran pueden soportarlos, pero durante poco tiempo. Por eso la importancia de contar con un sistema que enfríe el propulsor o, lo que es igual, que absorba el excedente de calor.

Cuando se superan los 70ºC se activa un termostato que autoriza la circulación del refrigerante, impulsado por la bomba del agua. Sale del motor y pasa al radiador, donde se enfría, para después volver al motor a menor temperatura.

El refrigerante alcanza unos 95ºC, cuando arranca el electroventilador, que lo enfría hasta dejarlo en 90ºC, aunque en algunos motores esa temperatura puede superar los 100ºC, pero no llega a hervir dado que el sistema de refrigeración va presurizado para elevar el punto de ebullición del refrigerante hasta unos 120ºC. Es cierto que el calentamiento de un vehículo ya no es una avería tan frecuente, pero puede ocurrir y aún más con las altas temperaturas que se registran durante el verano, ocasionándonos un grave problema. Una filtración en el radiador, una fuga en algún manguito, un fallo del electroventilador o en el termostato hará que el motor sufra un sobrecalentamiento, provocando daños importantes y llegando, si no se neutraliza a tiempo, a quemar la junta de la culata.

Por eso, es importante antes de emprender un viaje revisar es el nivel del refrigerante del motor. Este procedimiento debe hacerse cuando el motor esté frío, ya que el líquido refrigerante se presuriza cuando se calienta, y podemos sufrir fuertes quemaduras al retirar la tapa. Si el nivel se encuentra muy bajo, lo más probable es que ésta sea la causa del problema. Debemos entonces completar el nivel, preferiblemente con refrigerante, o con agua. Si el nivel se vuelve a bajar con los días, el sistema tiene una fuga, y debe ser reparada. Lo primero que debemos revisar es que el problema no se encuentre en el empaque de la tapa del radiador.