¿Cómo evitar las multas tontas más frecuentes del verano?

Parece que en verano todos nos relajamos un poco con actitudes al volante que no son las que solemos adoptar el resto del año. En otras ocasiones, desconocemos algunos conceptos y con la llegado del calor cambiamos nuestros hábitos de conducción a otros erróneos que pueden traducirse en multas de hasta 200 euros.

Entre estas conductas las más frecuentes y por las que más nos pueden sancionar son conducir en chanclas o descalzo. Ponerse al volante sin camiseta o con el brazo fuera de la ventanilla. Del Reglamento General de Circulación, en los artículos 18 y 19, se desprenden algunas normas que los conductores desconocen, y que seguro que en más de una ocasión las han infringido sin querer. A continuación repasamos las infracciones más frecuentes que suelen darse en verano para que estés alerta y una multa de 200 euros no te fastidie las vacaciones.

Conducir con chanclas o descalzo

Quién no ha ido a la playa con su familia en coche y en lugar del calzado cerrado se ha puesto las cómodas y fresquitas chanclas. Pues, para conducir un vehívulo las chanclas no son un calzado adecuado. La DGT considera que “los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos…” y “están obligados a mantener su propia libertad de movimientos”. Para ello, nada mejor que llevar un calzado apropiado, que te sujete el pie y que no se te pueda enganchar en los pedales, provocando una situación de peligro. Ir descalzo o con chanclas sin sujeción puede suponer una sanción de 80 euros, (dinero que podrías invertir en unas magníficas deportivas).

Conducir sin camiseta

Según la DGT, conducir sin camiseta podría ser motivo de sanción al poder llegar a ser causante de quemaduras o rozaduras en caso de sufrir un accidente por la actuación del cinturón de seguridad o de un airbag. La sanción en estos casos debe estar motivada y argumentado el riesgo, pero incluso podría ser motivo de sanción si el agente considera que incomoda la conducción por el contacto con el asiento, mermando la capacidad de movimientos. Igualmente, podría ser motivo también de sanción si el agente considera que puede llegar a distraer al resto de vehículos e incrementar el riesgo de accidente. La sanción es de 80 euros.

Maquillarse y comer al volante

Cualquier distracción al volante, como comer, maquillarse e incluso afeitarse pueden suponer hasta 200 euros de multa y la retirada de 2 puntos del carné de conducir.

Sacar el brazo o codo por la ventanilla

Aunque pensemos que apoyar el codo en la ventanilla es una acción sin mayor importancia, realmente la tiene. Muchas veces lo hemos hecho y no ha pasado nada. Pero debes saber que conducir con el brazo fuera del coche puede ser motivo de sanción de hasta 80 euros.

Utilizar dispositivos con internet, monitores de televisión y reproductores de DVD al volante

Se considera incompatible con la obligación de prestar atención permanente a la conducción. Tampoco se permite conducir con los cascos o auriculares de música, o mientras se utilizan los dispositivos móviles o cualquier otro sistema de comunicación. Las dos manos deben de estar en el volante y las orejas a la vista.

Tirar una colilla por la ventana

Especialmente en época estival este gesto es tremendamente peligroso En este caso la Ley dice que “arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes de circulación u obstaculizar la libre circulación" está prohibido. Y la multa que te impondrán son 200 euros y la retirada de 4 puntos del carné.

Tocar el claxon sin motivo

No está permitido tocar el claxon siempre que uno quiere. Este elemento del vehículo, igual que los intermitentes, sólo se puede utilizar cuando existen motivos justificados para ello, como evitar un accidente. Hacerlo porque te apetece está penado con 80 euros.