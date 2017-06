¿Cómo actuar en caso de que nuestro vehículo sufra una avería en viaje?

La edad del parque automovilístico en España no pasa por su mejor momento.

La edad media de los vehículos que circulan por nuestras carreteras rozan los 12 años, es decir, son antiguos y, por lo tanto poco seguros y más susceptibles de que sufran alguna avería lo que es peor, un accidente. Por este motivo recomendamos, una vez más revisar el coche de forma periódica, pero sobre todo antes de salir de viaje.

No obstante aunque un coche en mal estado o mal mantenido tiene más probabilidades de sufrir una avería, en realidad nadie está exento de que en un momento menos esperado nuestro coche falle cuando estamos en carretera.

Puede ocurrir que en pleno viaje notes que tu coche no reacciona cuando pisas el acelerado o cuando pisas le freno, que se para progresivamente o que hace ruidos extraños… ¿Cómo actuar para no tener ningún tipo de percance? Cuando circulamos en carretera hay que actuar con muchísima precaución ya que los vehículos que circulan con nosotros lo hacen a mayor velocidad y es más fácil que nos encontremos en una situación de peligro. Sobre todo hay que mantener la calma para adecuar de la forma correcta. En primer lugar activaremos las luces de emergencia del vehículo y trataremos de retirar el vehículo hacia el arcén siempre y cuando no pongamos en riesgo la seguridad de otros conductores. Una vez detenidos debemos señalizar la avería con los triángulos de emergencia, pero recuerda que antes de salir del coche es obligatorio que tanto el conductor como los pasajeros se pongan el chaleco reflectante. Si no lo haces te expones a una multa de 200 euros.

Cómo colocar los triángulos de emergencia

Es obligatorio que todos los vehículos lleven un juego de triángulos de emergencia. Si la avería se produce en una carretera de doble sentido deberás colocar un triángulo por delante y otro por detrás a una distancia mínima de 50 metros del coche (unos 50 pasos). El objetivo es que el triángulo sea visible por el resto de usuarios al menos desde 100 metros de distancia. Si la visibilidad no es buena, por ejemplo, porque hay una curva o cambio de rasante, deberás de aumentar la distancia de colocación.

En el caso de que la avería tenga lugar en una autopista o autovía, sólo será necesario utilizar un triángulo de emergencia en la parte trasera del vehículo. De igual modo que en carreteras de doble sentido tendrás que situarlo a 50 metros de distancia del coche y que sea visible desde 100 metros. Una vez que has protegido la zona ya puedes realizar la llamada de teléfono al servicio de asistencia en carretera que tengas contratado o a tu compañía de seguros para que envíen una grúa a la zona.

Mientras esperas a que llegue el servicio de asistencia debes estar lo más alejado de la calzada para evitar atropellos o riesgos innecesarios, pero siempre con el chaleco reflectante puesto.