El Mercado Municipal, una apuesta segura de cara a la Navidad

Estas Navidades es obligatorio darse un paseo por el Mercado Municipal de San Vicente, que vive la época de mayor trasiego del año en vísperas de celebraciones especiales en las que no conviene dejar la lista de la compra para última hora. “Hay muchos vecinos previsores”, señalan los comerciantes, “pero también otros que aguantan hasta el último momento”, añaden, coincidiendo la mayoría en que “los días previos a Nochebuena son en los que más gente viene”. Dando una vuelta por los numerosos puestos que configuran el Mercado podremos hacer acopio de todo lo necesario y llenar el carro de la compra de forma económica y con productos de máxima fiabilidad. Si algo no puede faltar en nuestra mesa estos días es el mejor marisco cocido, que puedes encontrar en las pescaderías que se diseminan por el complejo de la Avenida Libertad. Disponen de quisquillas, langostinos, cigalas, pulpo, almeja de carril y todo un sinfín de opciones para darnos un capricho navideño en familia. “En estas fechas la venta se incrementa un 200%”, confiesa el dueño del puesto de congelados, que nos recomienda no esperar hasta última hora en nuestras compras.

Unos metros más allá puedes encontrar los mejores embutidos y productos de charcutería, destacando los quesos de varias clases y jamones que tampoco pueden faltar en tu lista de la compra. “Este año nos piden muchas bandejas preparadas, con quesos, ibéricos, patés, etc..”, explica uno de los comerciantes. Además, tienes que aprovechar que estos días disponen de productos que no son fáciles de encontrar el resto del año, como el pollo relleno y otras carnes selectas típicas de estas fechas. Pero qué serían las Navidades sin un buen cocido típico que nos proteja del frío y que siempre apetece en este mes de diciembre. Ya puedes empezar a comprar todo lo necesario en las fruterías del Mercado Municipal, donde nos recomiendan unas patatas sacadas de la mejor tierra de nuestro entorno.

Para complementar todo esto puedes pasarte por la tienda de ultramarinos y aceitunas, haciendo acopio de frutos secos, tan demandados estas fechas, así como cebollitas, anchoas, capellán y muchos productos más.

Con todo esto el estómago debería haber comenzado a decir basta, pero con muchas navidades a nuestras espaldas sabemos que conviene dejar algo de espacio para los dulces. En este magnífico entorno puedes encontrar turrón de Jijona, los mejores polvorones de la zona (Elda, Castalla, Mutxamel), dulces variados y múltiples pecados más para la sobremesa.

Todo esto y mucho más lo puedes encontrar recorriendo apenas unos metros, con la mejor de las atenciones y el sello de calidad de varias décadas ofreciendo los mejores productos tanto a los sanvicenteros como a las muchas personas que cada año vienen de otras localidades, enamorados del trato recibido en nuestro querido Mercado Municipal. ¡Todos a hacer ya la lista de la compra!

