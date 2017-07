Historias de Lucky - Esos feos parásitos

Buenas, hacia tiempo que no me asomaba por aquí. Para los que no me conocéis soy Lucky, el Pastor Alemán mas dicharachero. Hoy os quiero hablar un problema muy clásico pero que no deja de estar al día. Yo tengo suerte, nunca he pillado ni una pulga ni una garrapata, y viviendo aquí es una grandísima suerte.

Pero el otro día estaba en mi clínica favorita, Eusgar claro está, y hablé con un compi en la sala de espera (si claro, los perros en la sala de espera de los veterinarios también hablamos, que vamos a hacer si no?), y ya estaba bien, pero me contó que las había pasado canutas, unas fiebres altísimas, hemorragias por todas partes, una anemia brutal, un cansancio que no le apetecía ni levantar la pata pa mear. Se pasó casi una semana hospitalizado. Pero ya lo habían curado, menos mal que cayó en manos del veterinario apropiado.

Como soy un perro muy cotilla, cuando me llegó el turno a consulta le pregunté a mi veterinario Julio (siiiiii, los perros también hablamos con los veterinarios, al menos con los veterinarios que nos escuchan). Y sabéis porqué fue todo? Por una puñetera garrapata, una simple y asquerosa garrapata que tuvo la mala suerte de transmitir una enfermedad que se llama erlichiosis, una enfermedad muy chunga que si no se diagnostica y trata a tiempo puede llegar a matarnos. Y lo curioso del caso es que a este perro le ponían pipetas, y aún así le picó. Esto me asustó aún más. Como puede ser? Ya no funcionan las pipetas? En realidad si, pero como en los bancos hay que leer la letra pequeña.

Porque en época de máximo riesgo, es decir cuando hace mucho calor, no hay que confiar en los 30 días de protección, hay que ponerla antes. O bien combinarla con otros tratamientos complementarios. Según me explicó el veterinario Julio, ahora tenemos la suerte de disponer de un montón de preventivos para garrapatas y pulgas que son la releche, una pastillita de estas y las garrapatas se van a tomar por saco.

Peeeeero, no repelen el mosquito, el que transmite la también asquerosa leishmania. Lo mejor? Lo mejor es que nos dejemos asesorar por nuestro veterinario, que es el que entiende, el que está al día y el nos conoce de verdad, que para eso se ha pasado media vida estudiando.

Porque lo que valía antes, puede que ya no sea tan efectivo. Por? Pues según mis veterinarios Eusgarines, que ya llevan unas pocas primaveras tratándonos, cada vez encuentran más cantidad y mas variedad de parásitos en más meses del año, vamos que eso del cambio climático ya está aquí y ya nos afecta a nosotros, por mas que nuestro amigo Donald Trump y el primo de Rajoy no se hayan dado cuenta. Así que a protegerse toca.