Ante la inminente llegada del verano, nos encontramos con uno de los principales problemas que pueden afectar a nuestras mascotas, el golpe de calor. Se produce en animales expuestos a una temperatura ambiente elevada y sometidos a algún tipo de estrés o sobreejercicio. Son especialmente sensibles las razas braquicéfalas como el bulldog, los animales obesos y los pacientes con problemas cardíacos.

Se caracteriza por un aumento de la temperatura corporal, con temperaturas rectales entre 41 y 43 grados, las mucosas están rojizas u oscuras, respiración acelerada y jadeo, debilidad, tambaleo, pérdida de conciencia, diarreas sanguinolentas, vómitos, pudiendo tener repercusión en una gran cantidad de órganos, incluso producir la muerte.

El objetivo primordial del tratamiento es la disminución de la temperatura corporal. El golpe de calor es una urgencia, siempre que sea posible hay que acudir inmediatamente a una Clínica Veterinaria, allí el veterinario corregirá la temperatura, tratará al animal y vigilará su evolución para evitar secuelas.

Si no dispone de una Clínica Veterinaria cercana, debe llamar a su veterinario de urgencia. Él le dará las pautas que debe seguir. En general la primera medida que deberemos adoptar será enfriar el cuerpo del animal. Debemos bañar al animal con agua a unos 20 ºC (no debe estar demasiado fría ni con hielo), si podemos aplicar hielo en las axilas e ingles. Aún así, aunque el animal baje la temperatura, recobre la conciencia y aparentemente esté normal, deberá acudir en el menor plazo de tiempo posible al veterinario para que realice una revisión y vea que no han aparecido complicaciones.

Consejos para los propietarios:

• En los desplazamientos largos en coche durante el verano, es muy importante parar cada 2 horas para que los animales puedan beber agua fresca

• Nunca se deben dejar en espacios pequeños poco ventilados ni en el interior de los vehículos aparcados al sol, aunque se bajen las ventanillas, ya que la temperatura en el interior de un coche en verano puede llegar perfectamente a los 50 grados