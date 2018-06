Castración por la Laparoscopia

La cirugía por mínima invasión es un método quirúrgico que se considera un adelanto terapéutico. La laparoscopia es una técnica de cirugía por mínima invasión, que desde hace tiempo está incorporada a nuestros servicios de rutina con unos resultados muy beneficiosos.

Cada día esta técnica está sustituyendo a la castración mediante cirugía convencional debido a sus múltiples ventajas, suponiendo más del 90% de las esterilizaciones realizadas.

Mediante la castración o esterilización por laparoscopia extraemos los ovarios, y útero en caso necesario, de la perra. Como su nombre dice, mediante “mínima invasión” se crean pequeñas incisiones a través de las que se introduce una pequeña cámara y se evita abrir el abdomen del animal.

¿Cuáles son las ventajas de castrar mediante laparoscopia a perras y gatas? Sufren menos dolor, la cirugía es más segura, no quedan grandes cicatrices visibles, no hay que hacer curas después de la cirugía, se recuperan antes de la cirugía. El mismo día se puede ir a casa y hacer su rutina normal, no es necesario volver para quitar los puntos.

¿Por qué es beneficioso castrar a una perra o gata? Con la castración se elimina el celo y se previenen los embarazos no deseados, ayudando a reducir la tasa de abandono de animales, evitamos embarazos psicológicos y pseudogestaciones, evitamos enfermedades como la piómetra, quistes ováricos, metritis, etc, disminuye el riesgo de desarrollo de tumores mamarios, ayuda a controlar enfermedades endocrinas y hormonales.

Si no tiene interés de utilizarla como reproductora la mejor solución es la castración.