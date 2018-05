Seguros en Casa

Vuelve el sol, el calor, las vacaciones y los robos. Estadísticamente se demuestra que las épocas estivales son las más propensas para que se produzcan robos en nuestros domicilios. Por eso, qué duda cabe, nuestras puertas y ventanas, son el último escollo para evitar que en nuestros hogares se produzcan hechos indeseados. Por ello, cobra importancia el buen estado de las mismas y su posible sustitución por materiales mas modernos, seguros y eficientes.

Es cierto, también, que no siempre la sustitución es la opción necesaria, sino que su falta de mantenimiento es lo que facilita que nuestros hogares sean más accesibles. Ventanas descuadradas, puertas que no cierran bien, materiales fácilmente quebrantables son resultado de ese abandono en el que nuestros cerramientos se encuentran tras su uso cotidiano. Es importante contar con la opinión de profesionales sobre el estado de las mismas y de las posibilidades de mejora a las que podríamos acogernos. Además, no solo la seguridad de nuestros hogares se ve afectada por nuestros cerramientos, la eficiencia energética en nuestras casas también se ve influida por el estado de nuestras carpinterías, tanto metálicas como de otros materiales. Desde aquí, recomendamos la revisión de las mismas y el asesoramiento con profesionales de la materia para disfrutar seguros de la mejor época del año.