Plantas que te ayudarán a ahuyentar los bichos

Los mosquitos son invitados indeseables que tratan cada año de amargar nuestro verano.

Cada vez llegan nuevas especies y las plagas parecen ir en aumento, por lo que habrá que estar preparados y proteger nuestro jardín para disfrutar sin problemas de su encanto natural durante el periodo estival.

Una opción por la que puedes inclinarte es la de utilizar plantas que te ayudarán a ahuyentar a estos insectos tan molestos. El romero, la lavanda o la citronela son tres ejemplos que puedes utilizar tanto para el jardín como para evitar que los mosquitos y otros bichos se cuelen en el interior de la vivienda y te ataquen mientras estás durmiendo, que es cuando más proliferan.

Además de ayudar a que no entren los mosquitos en tu dormitorio o en otra parte de la casa, también servirán como bello ornamento en nuestro hogar… y no solo esto, lo dotarán de un extraordinario aroma. Es una buena idea cultivar estos tipos de flores en el jardín, para poder salir a tomar el sol, comer, leer, dormir o que nuestros hijos jueguen tranquilamente en el exterior sin temor a las picaduras. Estos repelentes naturales son una opción ideal que puedes tener en cuenta en estas fechas. Si la opción de cultivarlas en tu propio jardín no te convence, debes saber que estas plantas son de lo más comunes y sencillas de conseguir.