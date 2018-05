¿Cómo elegir y qué esperar de un robot limpiafondos eléctrico de piscina?

Limpiar manualmente una piscina, supone un gran esfuerzo que resta a sus propietarios horas de descanso y de ocio.

Actualmente en el mercado dispone de una amplia gama de diferentes equipos, cada vez más avanzados en prestaciones y opciones para conseguir el óptimo de limpieza de la piscina, con unos precios muy ajustados. Es muy importante saber que el robot limpiafondos eléctrico, funciona independientemente de la depuradora y este hecho permite ahorrar gran cantidad de agua, cuando acaba el ciclo de limpieza solo se lavan los filtros del robot, no siendo necesario realizar el lavado de la depuradora. También se consigue no dañar la arena o vidrio filtrante de la depuradora, debido a que en ningún momento pasa la suciedad por la depuradora; por todo lo anteriormente expuesto con el uso del robot limpiafondos estamos ahorrando agua, energía, reparaciones y además mejoramos la calidad del agua, ya que también depuramos el agua al usar el equipo filtros de micras que retiene algas, bacterias, etc.

Para elegir el robot limpiafondos más adecuado para su piscina, hay que tener en cuenta varios factores:

• En primer lugar, las dimensiones, forma, profundidad y la terminación interior de la piscina (liner, gresite, poliéster o paneles).

• Existencia de obstáculos, existencia de playa, escaleras, etc.

Los limpiafondos actuales dependiendo de los modelos, disponen de muchas innovaciones, pueden limpiar sólo fondo, media caña, paredes e incluso la línea de flotación, algunos disponen de sistemas de escaneo, giroscopio, se pueden manejar desde el móvil, implementan sistemas para esquivar objetos, salva playas, etc.

No lo dude, el futuro de la limpieza de su piscina y su comodidad, comienza con el uso de un robot limpia fondos, acordes a las necesidades de su piscina.

www.poolgardenshop.es