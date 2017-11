Un look para cada ocasión ¿cómo elegirlo?

Tienes un evento y no sabes qué ponerte, y no es porque en tu fondo de armario no tengas prendas para todas las ocasiones, sino que en, en muchas ocasiones no sabemos configurar nuestro atuendo de acuerdo con el tipo de evento. A lo largo del año acudimos a distintos tipos de celebraciones, tanto sociales como corporativos y en todos ellos debemos vestir de una manera acorde a la ocasión. No hay nada más embarazoso que ser el centro de atención de la fiesta por que has elegido un vestido que desentona con el resto de invitados. O que el estilo que hemos elegido no se adecua al momento en el que se está celebrando el evento, no es lo mismo acudir a un almuerzo de trabajo que a una zona o si la fiesta se celebra en primavera o en invierno.

Vamos a tratar de ofrecer unos simples consejos para que los apliques a tu vestuarios y aciertes siempre con cada estilo.

Look casual

Podemos vestir de forma casual en desayunos, Brunchs, almuerzos o eventos sociales al aire libre, en el campo, jardines exteriores etc… En estas ocasiones evitaremos prendas demasiado ceñidas y nos decantaremos por un aspecto más cómodo y sensual. En cuanto a los colores, puedes jugar con los contrastes y brillos tanto en las prendas como en tu maquillaje.

Look formal

Lo utilizaremos siempre para eventos sociales clásicos tales como bautismos, primeras comuniones, bodas o aniversarios.

Si no eres el organizado o parte protagonismo del evento opta por un estilo conservador y discreto, no quieras brillar más que los auténticos protagonistas del evento. Pequeños detalles como un “clutch” o un esmalte de uñas de fantasía puede marcar la diferencia y dar ese toque de informalidad y frescura a nuestro outfit.

Piensa que en muchas ocasiones lo simple, pero con buen corte es la opción más acertada. Hay que descartar colores demasiado audaces o parecer que te cayó el armario encima.

Look de etiqueta

Cuidado con este estilo ya que mucha gente lo confunde con el look formal y acaba siendo el centro de atención. La etiqueta se reserva para ceremonias cargadas de gran solemnidad y aquellas en donde lo requieran. En esta categoría incluiremos los vestidos largos que llegan hasta el suelo o incluso con una pequeña cola, son muy bien vistos y elegantes. Aquí entran en juego cobrando protagonismos las transparencias y los tules, que deben ser sensuales y finos pero no demasiado llamativos. Los tacones altos nunca fallan y para los peinados los semirrecogidos y alisados perfectos es lo que se impone.

En cuanto a los colores no hay que volverse demasiado loco. Busca los colores neutros inclinándote con la monocromía y evitar el exceso de estampados.