Un detalle para recordar tu evento toda la vida

Un pequeño detalle para agasajar a nuestros invitados parece algo insignificante pero ciertamente, a todos nos gusta recibir regalos por pequeños que sean y si éstos, además tienen un significado o nos ayudan a recordar un evento pues mucho más.

Normalmente, los regalos par invitados suelen conservarse como recordatorio de un día especial y sobre todo porque son objetos que los anfitriones han elegido con cariño para como agradecimiento a que los invitados hayan decido acompañarles en un día especial.

Pero por cuál decantarnos ante la tremenda variedad de opciones que encontramos hoy en día en el mercado.

Los detalles más comunes y apreciados por el público femenino son abanicos, jabones aromatizados, relojes, broches… pero últimamente están muy de moda las sombrillas o parasoles, muy útiles además si la boda se realiza al exterior.

Entre los regalos que además de originales son útiles también destacan las chanclas tipo flip-flops porque, ¿a quien no le han dolido los pies por estrenar calzados en una boda?.

No obstante, los hombres se decantan por las gafas de sol, elementos tecnológicos como unidades de almacenamiento usb, palos de selfies, etc…También los sombreros, abrebotellas, agendas de teléfono, bolígrafo o botellas de licor, son los objetos predilectos por el género masculino.

No debemos olvida al público infantil. A los niños les encantan los regalos y quedarán muy desilusionados si todos los invitados de la boda tienen su obsequio y ellos no reciben nada acorde a su edad. Entre los más pequeños sin duda triunfa la bolsa de chuches pero hay otras alternativas como los fidget Spinner, peonzas, relojes de silicona, cepillos de dientes, kits de pintura etc… En todo los casos el regalo no debe hacerse por obligación o tradición sino por ofrecer algo que haga recordar a los invitados los muchos que se les estima.