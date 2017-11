Regalos para bodas y otros eventos adaptados a nuestros tiempos

Los tiempos, las costumbres, la forma de pensar de la sociedad cambia a pasos agigantados. Los cumpleaños con “Mirinda” y medias lunas con crema de cacao han dado paso a los parques de bola y ludotecas infantiles. Las bodas de nuestros padres no tienen nada que ver con las celebraciones actuales. Muchas cosas han cambiado en apenas 50 años desde la búsqueda del vestido que hoy en día comienza en redes sociales como Pinterest o Instagram hasta el uso de la tecnología en la celebración, fotocalls, máquinas recreativas etc… Parece impensable que, no hace mucho, en las bodas se regalaban puros a los hombres y cigarrillos a las mujeres, se cortaba la corbata al novio, nos sorprendía la tuna frente a una pierna de cordero o un fotógrafo ofrecía a los invitados comprar una foto recuerdo del evento. Una figurita de “porcelana”, un mechero, o cualquier otro objeto de lo más hortera era el obsequio que los novios ofrecían a sus invitados antes de que el suegro, micrófono en mano, nos deleitara con un discurso sobre lo divino y lo humano. Y, si este no era del agrado de los mismos, terminaba en la basura, el recuerdo claro.

Hoy en día el concepto de los recordatorios de boda ha cambiado por completo. Hay personas que siguen considerándolos innecesarios, pero únicamente porque siguen anclados en su antiguo concepto. Actualmente el “souvenir” del evento ha cobrado mayor importancia en los detalles.

El objeto que nuestros invitados guardarán y recordarán esa celebración especial será a ser posible hecho a mano y debe tener un sello personal propio y exclusivo, debe guardar relación armónica con el resto de las decoraciones de las mesas y otros obsequios que se ofrezcan a los invitados.

Aunque muchos piensan lo contrario en este apartado de nuestra boda no se debe escatimar precisamente porque será una de las cosas que pasarán a la posteridad y que cuando volvamos a reencontranos con ella nos transporte a ese momento especial, por lo que más vale que sea un objeto que transmita confort. Internet está llenos de ideas, tiendas especializadas, wedding planners te darán la respuesta, tu solo tendrás que elegir aquello que se identifique con tu personalidad. Desde bolsitas de lavanda, velas aromáticas, jabones (personalizados y artesanales por supuesto), pai pia de rafia o de papel o sombrillas(si la boda se realiza en verano), objetos de comercio justo (un paquete de café o te por ejemplo, con el que además estaréis transmitiendo un mensaje solidario)… hay un sin fin de posibilidades, tan solo hay que elegir con cariño, los invitados sabrán apreciarlo.