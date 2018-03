Razones por las que apostar por la instalación de una carpa para tu evento

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

¿Estás pensando en celebrar un evento importante y multitudinario al aire libre? La primavera y el verano son las estaciones del año ideales para llevar a cabo nuestras celebraciones en el exterior. No obstante nuestro clima mediterráneo, a determinadas horas del día, puede ser demasiado caluroso Por otro lado basta con programar un evento importante para que ese preciso día durante las horas que dura nuestro evento se nuble el día y caigan cuatro gotas. Tanto en un caso como en otro la garantía de que nuestra Fiesta va a ser un éxito seguro al margen de las inclemencias del tiempo es la instalación temporal de una carpa para eventos. Estas estructuras combatirán con eficacia el ardiente sol del medio día ya que hoy en día cuentan con aire acondicionado, y nos resguardarán de la lluvia.

Estas estructuras son muy versátiles, puedes ocuparlas donde quieras, en un jardín, una terraza o un patio por lo que son ideales para una fiesta puntual, cumpleaños, evento o boda al aire libre.

Otro de los motivos por los que una carpa será un acierto es meramente estético. En ocasiones buscamos un local cerrado de grandes dimensiones para celebrar nuestro acto pero nos desagrada su aspecto. Las carpas podemos decorarlas a nuestro gusto. El alquiler de una carpa nos permite un grado de personalización que otros espacios no nos permiten debido a la decoración estándar de la zona de celebración.

La jaima o la carpa nos dará amplitud y la libertad que requiere una fiesta o celebración al aire libre pero con la comodidad y tranquilidad que nos ofrece el saber que tendremos un lugar donde reguardarnos del frío, a lluvia o la oscuridad.

Además aunque parezca que su instalación es muy costosa y aparatosa no es así. Es más barato de lo que pensamos. Si ya contamos con el espacio donde celebrar nuestro evento el alquiler de una carpa para realizar tu celebración saldrá muy rentable desde el punto de vista económico. Hoy en día las empresas de alquiler de carpas cuentan con diferentes modelos de carpas de diferentes tamaños y formas, pudiendo elegir la solución que mejor se adapta a tus necesidades. Por otro lado , no requiere de un gran esfuerzo ya que las empresas que ofrecen el alquiler de estas estructuras también se encargan del transporte, el montaje y el desmontaje de las mismas, por lo tanto, la comodidad es máxima, además no tendremos que comprar nada ya que además ofrecen servicios complementarios como el alquiler de mesas, sillas o menaje.