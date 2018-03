No hay celebración que se precie sin un buen vino

Sabemos que las copas son los complementos de la mesa que mas representan el estilo y la elegancia. Se aconseja utilizar copas de cristal transparente, sutil e incoloro, mejor sin dibujos ni incisiones, a menos que sean vasos de época.

Para cada vino hay una copa específica, porque su forma y su apertura son fundamentales para reforzar la capacidad de percibir los perfumes y los sabores del vino. Por lo tanto es importante que cada vino venga servido en la copa adecuada, para poder exaltar y apreciar todas sus cualidades.

Tipología de vino: Un vino joven, delicado, bastante ácido, blanco, rosado o tal vez tinto, con un perfume de fruta, flores y modesto impacto olfativo, tiene que ser sevido en una copa que no sea muy amplia, para evitar que se esfumen sus suaves olores. Para estos vinos se recomienda una copa con forma de tulipa, con los bordes superiores algo abiertos. Si en cambio el vino blanco tiene mas perfume y mas estructura, es maduro y suave, el caliz de la copa puede ser un poco mas amplia, siempre con una forma elegantemente alargada.

Las copas de vino tinto de media estructura y madurez, tienen que tener un caliz aún más amplio, para permitir una buena oxigenación y una perfecta liberación de los perfumes. Cuanto mas añejo sea el vino, complejo y maduro, necesitaremos un cáliz más amplio, para consentir una perfecta apertura del bouquet. Se llega así, a copas de grandes dimensiones aptas para vinos tintos de gran reserva que al beber ayudarán a olfatear todos sus aromas.

Degustación: Una vez preparada la copa donde servir el vino elegido, tendremos que respetar algunas reglas para apreciar mejor su degustación (de la mano de la web “invita y disfruta”).

Nunca llenaremos la copa, porque, además de no ser muy elegante, las partículas aromáticas se quedan atrapadas en el líquido y no podrán liberar sus perfumes. Por esto el relleno de la copa para un vino joven no tiene que superar los 2/3 o ½ de la copa. Para los vinos tintos, la cantidad de relleno del vaso será hasta ¼ . El relleno de la copa a un 1/7 será para vinos tintos importantes, además hay que tener en cuenta las grandes dimensiones de las copas en los que vienen servidos.

Mientras los cavas, que vendrán servidos en copas con forma estrecha y alargada, llamados flauta, se llenarán casi completamente, para hacer que las burbujas suban hacia arriba llevándose las partículas perfumadas y concentrándolas hacia la nariz .

Anfitrión: Un buen anfitrión debe conocer las bases para servir el vino adecuado según el momento y las necesidades requeridas en cada comida. El vino blanco y champagne o cava se sirven fríos por lo tanto habrá que comprarlos unos días antes y tenerlos en la nevera para que tomen la temperatura adecuada. Acompañan perfectamente a los pescados blancos, sabores suaves, al foi-gras de pato, melón con jamón etc.

El vino tinto es adecuado para la carne roja, las chuletas de cordero, la caza, en fin con todos las comidas copiosas! Los vinos se abrirán una media hora antes de ser servidos (mínimo) para que se puedan oxigenar y si el vino es de reserva o gran reserva estará bien decantarlo despacito y con más tiempo para que el poso del fondo quede asentado en el decantador después de una horita de reposo en él.

Los movimientos al servir tienen que ser suaves. Cómo coger la botella para servir el vino: nunca por el cuello siempre la abrazaremos con la mano a la altura de la etiqueta.

Para abrir la botella la cogemos por el cuello y la mantenemos fija; sólo giraremos el abrebotellas.