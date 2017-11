Los parques infantiles, cada vez más de moda

Los parques infantiles son una opción al alza. Su gran aceptación radica en que son espacios grandes y seguros, donde organizar celebraciones numerosas en un entorno controlado.

Los niños se divierten rodeados de amigos y los padres pueden estar tranquilos, sin demasiados quebraderos de cabeza para preparar la efeméride. Además son opciones ideales en todas las épocas del año, sobretodo en entornos cerrados, como los parques de bolas que combinan atracción y una buena merienda energética.

Un mundo temático: Desde hace unos años, se ha extendido la practica de preparar fiestas temáticas, para que el protagonista se sienta como el superhéroe o personaje de sus sueños.

Consiste en ambientar toda la celebración alrededor de un tema concreto. Por ejemplo, si el peque que cumple años es un apasionado de Spiderman, el ambiente se rodeará de telarañas, la tarta será de su héroe preferido y los monitores pueden disfrazarse para la ocasión.

Además, en este tipo de parques los niños desarrollan cualidades sociales y comunicativas, así como destrezas relacionadas con aspectos psicomotrices, ingenio y creatividad.

Seguridad: Los padres quieren lo mejor para sus hijos por lo que a la hora de llevarlos a un parque infantil quieren estar seguros de que la seguridad es lo primordial. Los parques infantiles son cada vez más seguros y cuentan con la supervisión de monitores cualificados.

Allí los niños van a poder campar a sus anchas y relacionarse con otros jóvenes en un ambiente divertido y con multitud de actividades que realizar. Hay que estar atentos de que no haya ningún espacio en el cual se le pudiera quedar atrapada al niño la cabeza o cualquier otra parte de su cuerpo. Por ello suele haber redes en las cuales los niños se lo pasan en grande trepando por ellas. Hay que vigilar que no sean lo suficientemente anchas como para que la cabeza del niño quede atrapada ni tampoco lo suficientemente estrechas para que el niño pueda atravesarla. También hay que evitar que suban varios niños a la vez.

Si hubieran estructuras de madera estaremos pendientes de que no hayan astillas ni grietas y si hay elementos metálicos que no estén oxidados. Es muy importante que si hay tornillos o clavos que no sobresalgan de las instalaciones porque podrían poner en peligro su seguridad. En definitiva, los parques de ocio infantiles son una opción ideal para la dispersión de los niños y también una forma de facilitar la vida a los padres con la llegada del cumpleaños del peque. Si tu hijo cumple años próximamente, puedes valorar esta opción para lograr un resultado divertido, eficaz y no muy costoso.