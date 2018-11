Las tendencias en recogidos para esta temporada

Cuando se trata de un evento muy elegante en que la etiqueta es muy importante, son los recogidos los que más se lucen. Hoy vamos a mostrarte las principales tendencias en las que verás que hay opciones para todos los gustos.

Un detalle relevante, siempre será el moño, se lleve muy estilizado o coquetamente relajado y despeinado. Estos recogidos con el pelo suavemente rizado y flojo son muy fáciles de lograr, como fácil es decidirte ante tanta creatividad.

Destacándose dentro de todas las propuestas los estilismos simples, elegantes y de aspecto desordenado; ideales para dejar volar la creatividad y lucir tus propias creaciones. Son una de las opciones más prácticas, dado que son fáciles de hacer y tienen el poder de transformar nuestra apariencia del día en un sofisticado peinado para la noche en tan sólo unos segundos.

Ventajas de los recogidos

Los recogidos son una de las opciones a las que a menudo recurrimos cuando nuestro pelo no tiene un buen día o no hemos tenido tiempo de lavarlo, pero también suponen una buena manera de llevar un peinado diferente que, en general, resulta elegante y bastante fácil de hacer, ¡es la mejor opción para una noche de fiesta o un evento! Retirarte el pelo de la cara no solo resaltará tus facciones, sino que te aportará esa elegancia y glamour que buscas para una cita especial o una fiesta. Y, ya que estamos, también tenemos que admitir que resulta mucho más cómodo, pues nos ahorramos tener que estar retirándonos el pelo de la cara constantemente.

Múltiples posibilidades

Puedes optar por recogidos con diadema, con flores, semirecogidos, la variedad es amplia para encontrar la que mejor se adapta a tu cabello. Un consejo que te damos es que si vas a ir a una fiesta o un evento que dura bastantes horas, no debes olvidarte de usar laca. Si echas la cantidad adecuada, te ayudará a que el recogido dure mucho más y la fijación sea mayor, ¡seguro que lo agradeces durante la noche! Además, si quieres aportar textura al pelo, también puede venirte muy bien antes de empezar a peinarte.