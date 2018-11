Estas próximas celebraciones acierta con tu aspecto

Tienes un evento y no sabes qué ponerte, y no es porque en tu fondo de armario no tengas prendas para todas las ocasiones, sino que en, en muchas ocasiones no sabemos configurar nuestro atuendo de acuerdo con el tipo de evento. Vamos a tratar de ofrecer unos simples consejos para que los apliques a tu vestuarios y aciertes siempre con cada estilo.

Look formal: Lo utilizaremos siempre para eventos sociales clásicos tales como bautismos, primeras comuniones, bodas o aniversarios. Piensa que en muchas ocasiones lo simple, pero con buen corte es la opción más acertada. Hay que descartar colores demasiado audaces o parecer que te cayó el armario encima.

Look casual: Podemos vestir de forma casual en desayunos, Brunchs, almuerzos o eventos sociales al aire libre, en el campo, jardines exteriores etc… En estas ocasiones evitaremos prendas demasiado ceñidas y nos decantaremos por un aspecto más cómodo y sensual. En cuanto a los colores, puedes jugar con los contrastes y brillos tanto en las prendas como en tu maquillaje.

Look de etiqueta: Cuidado con este estilo ya que mucha gente lo confunde con el look formal y acaba siendo el centro de atención. La etiqueta se reserva para ceremonias cargadas de gran solemnidad y aquellas en donde lo requieran.

Peinados: Cada vez se le da más importancia a los peinados de fiesta siendo muchas veces un quebradero de cabeza. Es por ello que ponerte en las manos de especialistas es el mejor consejo que te podemos dar. Siempre hay que tener en cuenta la temporada y el tipo de evento al que acudiremos, ya que los peinados de fiesta varían según estas circunstancias. Casi siempre se quiere destacar con peinados actuales y modernos, aunque a veces la innovación nos puede jugar una mala pasada y estar incómodo durante toda la fiesta.