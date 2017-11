Completa tu look con los mejores artículos de joyería

No hay look que se precie que se pueda considerar completo o ideal sin algún articulo de joyería que le aporte el adorno necesario para lucir al máximo. Por muy hermoso que sea el vestido, no alcanzará las máximas pretensiones sin el estímulo adecuado.

Al respecto, hay múltiples opciones que están a tu disposición en tu tienda de moda de confianza.

Accesorios para el cabello

En noches señaladas conviene al menos llevar un adorno en el cabello. Todos los peinados se adaptarán bien a estos detalles, tanto las ondas como los rizos suaves o incluso trenzas.

Puedes optar por diademas con cuentas que son muy populares y resaltarán tu cabello, dotando a tu peinado de un estilo griego muy peculiar que causará sensación. También hay diademas trenzadas, que consiguen un look más clásico. Habrá quien sea amante de las flores, una opción escogida por muchas al hablar de complementos. Lo positivo es que se adaptan a diferentes tipos de cabellos y situaciones. Los clips también pueden ser una opción interesante por su versatilidad y multifuncionalidad a la hora de afrontar el peinado.

Consejos para no desentonar

Los accesorios siempre son relevantes, pero hay situaciones en las que no conviene llevarlos.

- En verano conviene abandonar metales y piedras preciosas, es preferible optar por la madera o minerales económicos.

- No uses joyería costosa por las tardes, a esas horas es más recomendable optar por accesorios sencillos.

- Una regla clave es no combinar accesorios complejos y pesados de invierno con ropa de verano.

- Sobre los relojes de mano, evítalos con vestidos de noche, por muy bonitos que sean.

- Por la mañana, la joyería debe ser discreta, sumando accesorios después del mediodía.

- Para la noche, es preferible optar por accesorios decorados con diamantes, lentejuelas, piedras o perlas.

Los accesorios están creados con la finalidad de animar esos vestidos o blusas aburridas, y puedes con facilidad jugar con la indumentaria clásica, añadiendo zarcillos o brazaletes aristocráticos. Los cumpleaños, las bodas, o las simples fiestas corporativas, son una buena excusa para crear una imagen propia inusual.