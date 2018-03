¿Tienes una boda esta primavera? Si es así, no dejes de leer estos mensajes

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

En las próximas líneas vamos a dar respuesta a tres preguntas que siempre atormentan tanto a los organizadores o anfitriones de las bodas como a los invitados más quisquillosos. Éstos últimos se vuelven locos para buscar el regalo ideal en un día tan especial, mientras los novios piensan cual es el detalle con el que acertar, así como cuando es el mejor momento para entregarlo. Vamos a despejar estas dudas:

¿Sabes que regalar en una boda? Los regalos de boda son esenciales en estas celebraciones. Si no sabes qué regalar en una boda a los novios, lo mejor es calcular según las personas que acudan al banquete. Por ejemplo, no darás el mismo regalo si vas solo, acompañado con tu pareja o con el núcleo familiar formado también por los hijos. En caso de no acudir a la boda recomendamos también tener un detalle con los novios. El dinero debe darse con parejas con las que se tenga mucha confianza o que hayan indicado que prefieran este tipo de regalo. Pero la realidad es que en España cada vez más en la invitación se incluye el número de cuenta bancaria lo que indica que los novios quieren dinero como regalo.

En España lo más común es hacer una lista de bodas. Es una opción muy cómoda y así los novios no tienen regalos repetidos.

Además que a los invitados se les hace más fácil. La pareja de novios confecciona una lista con objetos para equipar su futuro hogar. En caso que los novios no tengan lista de bodas, sólo hay que pensar en regalos útiles y tradicionales como lámparas, jarrones, muebles y electrodomésticos pequeños, cuberterías, cristalería y vajillas.

Si los novios son personas cercanas, puedes optar por un regalo original como componer alguna canción, hacer un retrato o algún detalle que pueda gustar a los novios. También está de moda las cenas, spas, excursiones o alguna visita privada a su lugar favorito.

¡En internet podrás encontrar millones de opciones a buenos precios! Y muchos novios que tienen conciencia social donan el importe de los regalos a una ONG o alguna causa justa, seguro es uno de los mejores regalos que habrás hecho en tu vida.

¿Y a los invitados, que? En una boda los invitados son los reyes de la fiesta. Es por ello que tienen que percibir que los novios han hecho un esfuerzo para agradar. Para que todo esté perfectamente estudiado, cada rincón, cada detalle deberá sorprenderlos con agrado.

Empecemos con la decoración de la ceremonia. Sea Religiosa o Civil debe ser muy especial. No se puede descuidar la entrada a la Iglesia ya que con la misma idea del interior podéis hacer un pasillo dando un toque de elegancia, y una alfombra esparcida con pétalos de flores lo completará.

Una vez en el comedor, hay que tener en cuenta la decoración de la mesas y las mesas se pueden señalar con globos donde podremos escribir con purpurina dorada o plata el nº de la mesa o el nombre adjudicado Si es de noche, la iluminación con velas, muchas velas…. y graduando la luz eléctrica obtendremos un ambiente mágico de verdad.

Detalles de boda El tema de entregar los Detallitos en una boda es algo muy agradable tanto para los novios como para los invitados. Para unos por entregarlos y agradecer de esta manera a vuestras personas queridas el que hayan compartido este día con vosotros y para los invitados por recibirlos.

Por eso, es conveniente estudiarlo con cariño para ofrecerles algo útil y diferente. Para distribuirlos mejor, ayudaros de bonitas cestas y bandejas.

Durante el café es el momento apropiado para dar los regalitos a los adultos. Si tenéis muchos invitados, será necesario que os ayude algún miembro de vuestra familia o amigo. Os aconsejo agilizar este paso para no tener mucho tiempo a vuestros invitados sentados, que seguro ya quieren marcha.

En cuanto a los niños, si asisten, no os olvidéis de ellos y tened en cuenta que cenan rápido, por lo que la entrega se deberá de efectuar antes. Tendréis que mantenerlos entretenidos y la mejor manera de conseguirlo será regalándoles una bolsita con juegos surtidos, libretas, lápices, y por supuesto, chuches … … pero no olvides dejarles un peluche, muñequito … que se lleven de recuerdo.