¿Cumplo las normas de protocolo cuando me invitan a un evento?

Las bodas, bautizos, comuniones y demás eventos característicos de estas fechas suelen seguir unas pautas protocolarias desconocidas para mucha gente.

A continuación, vamos con algunas curiosidades que quizás no sepas, para que tu comportamiento no desentone esta primavera.

Curiosidades generales

En una boda la madrina puede vestir con traje chaqueta si la boda es de mañana o de largo si la boda es de tarde/noche.

Debe llevar un traje acorde a su papel en la ceremonia y se debe prestar mucha atención a los complementos, peinado y maquillaje, que deben estar expresamente diseñados para este día. Si el novio lleva chaqué, el padrino y los testigos están obligados a llevarlo. Lo adecuado es que haya una cierta uniformidad en los trajes, los colores y los complementos.

Si la boda es religiosa, la madrina puede utilizar la tradicional mantilla. Se puede utilizar tanto de día como de tarde (solo si el traje largo es de una pieza) y ésta será negra. Si la boda es civil, está prohibida la mantilla y la madrina deberá utilizar tocado.

Esta, junto con las testigos, son las únicas que pueden llevar traje largo y tocado.

Para el resto de invitadas, está prohibido combinar traje largo y tocado. Ya no está tan de moda llevar los zapatos a juego con el bolso pero, en la medida de lo posible, el zapato debe ir acorde con el acto (no vestir el zapato que utilizamos a diario). Cuidado con las pedrerías, rejillas y lentejuelas por la mañana. Nunca debemos usar pamela o sombrero por la tarde. La clave está en el sol, a medida que vamos perdiendo luz, el tocado o pamela debe ser más pequeño.

Comportamiento en la mesa

Comportarse en la mesa es una de las reglas básicas del protocolo.

La postura correcta en la mesa es mantener la espalda totalmente erguida y recta, colocar el antebrazo en la mesa, los brazos no se deben colocar debajo de la mesa ni se debe apoyar los codos. Cuando se hable el tono será moderado, no te rías a carcajadas y no hables con los comensales que queden lejos de tu asiento. Durante la cena también hay normas, si algún plato está lejos de ti, lo mejor es que de manera educada pedir que te lo alcancen. Jamás hay que levantarse a cogerlo. Evita hablar con alimentos en la boca, acerca el tenedor a la boca, no la boca al tenedor. No olvides que tampoco hay que sorber ni hacer ruido mientras se toma alguna bebida, hay que masticar con la boca cerrada y no bebas agua con comida dentro de la boca. ¡Es muy desagradable! Cuando termines de comer, coloca el cuchillo con la parte del filo hacia dentro junto con el tenedor en forma diagonal.

No cruces los cubiertos ya que quiere decir que no te ha gustado el menú. Otros puntos claves son que no hay que levantarse de la mesa si no es por necesidad. Pon el móvil en silencio y jamás hay que ponerlos encima de la mesa. La servilleta ponla en el regazo y cuando no quieras más nada, sólo indica al camarero que has terminado.

Ojo a como te sientas

NUNCA DEBEMOS ENSEÑAR LA SUELA DE NUESTROS ZAPATOS. Sólo se verán si estamos de rodillas! En la mesa no debemos cruzar las piernas y debemos mantener la compostura, eso sí, esto no quiere decir que estemos rígidos. Podemos estar bien sentados y comportarnos de forma natural. La postura correcta es con las piernas ligeramente separadas (cabrán dos dedos entre las rodillas), los pies apoyados en el suelo y la espalda recta.