¿Cómo preparar la mesa dulce perfecta?

Hoy por hoy no puede haber una Boda, Cumpleaños, Bautizo o Baby shower que se precie sin una mesa dulce, dessert table o candy bar (como lo quieras llamar). Estos espacios tienen dos funciones por un lado aportan instantes de felicidad a los invitados ya que les ofrecen un “picoteo dulce” muy atractivo.

Pero además son un elemento ornamental de primer orden y harán que nuestra fiesta gane mucho en el apartado meramente estético.

A la hora de diseñar tu mesa dulce personalizada debes diferenciar dos partes de la misma. Por un lado la papelería y los elementos ornamentales. El diseño de todo ello debe estar a juego y perfectamente coordinado, siguiendo una paleta de colores adecuada y personalizada hasta el más mínimo detalle.

Por otro lado está el contenido, los dulces que van a dar sentido a este espacio.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta el tipo de invitados al que va dirigido el evento en cuestión. Si el público es mayoritariamente infantil lo mejor es no perderse en los detalles, ellos van a lo práctico y no aprecian los diseños demasiado complejos o sofisticados. No obstante apostaremos por colores llamativos o diseños inspirados en sus personajes de dibujos animados favoritos.

Unas cupcakes sencillas, nubes bañadas en chocolate, oreos cubiertas de chocolate a modo de piruleta, palomitas dulces de colores etc…y, según la ocasión una tarta central que presida la mesa.

En el caso de los adultos el limite para nuestro diseño está en nuestra imaginación y en cuanto al contenido podemos atrevernos con sabores algo más fuertes y atrevidos e incluir licores.

Tanto en la mesa de adultos como en la infantil es interesante incluir bebidas en recipientes que llamen la atención, tarros con pajitas, pequeñas botellas vintage… Y en cuanto a los refrescos podemos aportar originalidad elaborando nuestra propia limonada aromatizada, batidos de sabores o incluso refrescos caseros, para desmarcarnos de lo clásico.

Para que la mesa quede más lucida es interesante añadir distintas alturas. Para ello utilizaremos distintos cake stands, cupcake stands, platos y bandejas, cuencos, botes de cristal tratando de crear un equilibrio armónico al conjunto.

También, podemos utilizar la mesa (o una mesita auxiliar) para presentar a nuestros invitados algunos pequeños regalos como recuerdo de la celebración. No tiene que ser nada demasiado caro pero si trabajamos la presentación con un packaging personalizado quedaremos de maravilla.

Por último, podemos dar un toque de alegría a la decoración de nuestra mesa dulce con un recurso muy vistoso y económico, los globos. La decoración con globos se destaca porque el resultado es mágico y hermoso. Los globos son divertidos y coloridos, algo que animará sin duda alguna, el aspecto de cualquier fiesta que deseemos celebrar. Además son muy versátiles ya que lo mejor de recurrir a este tipo de decoración es que puedes adornarlos de formas distintas y con colores y figuras acorde al evento.