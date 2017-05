La crisis económica fue un aliciente para que muchas empresas buscaran nuevos mercados fuera de nuestras fronteras. Cada vez hay más empresas en España que empiezan a mirar hacia otros países, haciendo pruebas y buscando abrir mercado más allá de nuestras fronteras.

Llamamos operaciones intracomunitarias de bienes o servicios a aquellas que se producen entre países de la Unión Europea donde las administraciones respectivas se mantienen conectadas. Cuando se vende o compra en otro país de la Unión Europea, cambia la forma de gestionar el IVA tanto a la hora de facturar como en las declaraciones trimestrales del impuesto.

• Si exportas o vendes bienes a otros países de la Unión Europea – lo que se conoce como entregas intracomunitarias – no tendrás que repercutir IVA en la factura, ya que están exentas de IVA.

• Si realizas prestación de servicios a empresas de otros países de la UE, tampoco debes repercutir IVA, ya que también estas operaciones están exentas.

• Si vendes productos o servicios a una persona particular en alguno de los países de la Unión Europea, deberás incluir el IVA de tu país en las facturas – como si se tratase de una transacción a empresa o a un consumidor final de tu propio país. A no ser que se trate de servicios prestados por vía electrónica. En ese caso, has de aplicar el IVA del país de destino.

• En cambio, si importas o compras bienes o servicios de empresas o profesionales de otros países en la UE – adquisiciones intracomunitarias – sí tributas IVA, pero de una forma distinta a la que realizarías con una empresa en tu mismo país, ya que, en el caso de las adquisiciones intracomunitarias, contabilizarás el IVA doblemente en una misma transacciones, tanto como soportado, como repercutido