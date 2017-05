Frente a la cláusula suelo. Asesoramiento

Todos hemos oído hablar ya de la cláusula suelo: es un pacto que el banco se aseguró de incluir en la hipoteca para que usted no se beneficiara de las bajadas de los tipos de interés, para que usted no pagara menos, para que no le bajara la cuota.

Debió llegar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que en nuestro país se pusiera coto a este desmán (entre otros, y lo que está por venir también en cuanto a la cláusula gastos, etc.).

Después de tantos años ha sido ahora cuando el gobierno ha introducido un mecanismo extrajudicial en vigor actualmente para solucionar este conflicto, pero desde el punto de vista jurídico hemos de indicar que es un mecanismo muy conveniente para la banca y no tanto para usted. Es obligatorio pasar por ese filtro previo antes de acudir a la vía judicial pero ¿se recupera siempre el dinero?: la respuesta es no. La cláusula suelo no fue declarada nula sin más, fue declarada nula en determinados casos por falta de información, de transparencia, etc.

Hay que estudiar cada supuesto para conocer qué derechos tenemos y qué expectativas podemos crearnos sobre la recuperación de nuestro dinero. Es fundamental contar con un buen asesoramiento jurídico antes, durante y tras la resolución, ya que la vía judicial nunca se cierra y si nuestros derechos no han sido restituidos siempre podremos reclamar. Consúltenos, defendemos sus derechos.