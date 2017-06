Tipos de Carnet de motos ¿Qué permite conducir cada uno?

El verano es la época de las motos por excelencia. Estos vehículos nos permiten desplazarnos rápido y sin atascos, encontrar aparcamiento fácilmente y evitar en parte el sofocante calor que muchos tienen que soportar en su coche llegadas estas fechas. Si estás pensando sacarte el permiso pertinente, aquí exponemos las posibilidades a tu alcance.

Hay tres categorías; A1, A2 y A, que escalonan en función de la potencia y experiencia del piloto: En A1 es el más básico, pero suficiente para los que sólo buscan desplazarse de forma cómoda.

Autoriza para conducir motocicletas con una cilindrada máxima de 125cm3 y se puede conseguir a partir de los 16 años. Además, se convalidan con el carnet B del coche cuando se alcancen los dos años de experiencia.

El carnet A2 se implantó en 2010 como paso intermedio hacia el A y permite conducir motocicletas de cualquier cilindrada pero con una potencia máxima de 35 Kw (48 CV), en este caso a partir de los 18 años. El permiso A autoriza a conducir cualquier tipo de motocicletas y triciclos de motor, sin limitación de cilindrada. Hay que esperar a los 20 años para presentarse a este examen y son necesarios dos años de experiencia del carnet A2.

Novedades: En este 2017 se han introducido novedades que limitan en parte el carnet A2. A partir de ahora, ninguna moto que tenga una potencia superior a 70kW podrá ser limitada.

En concreto, con el carnet A2 se pueden conducir motos de hasta unos 48 CV de potencia (35 kW), con una relación peso/potencia de 0,2 kW/kg o que de origen no excedan de 95 CV. De hecho, muchas marcas optan por sacar al mercado segundas versiones de hasta 70 kw para cumplir con este precepto y poder ofrecer máquinas a todos los pilotos. Esto no quiere decir que no puedas pilotar cualquier tipo de moto, ya que es posible limitar muchas de ellas para que cumplan con la legalidad y que la potencia no sea un problema.