¿Por qué mis hijos debierían ir a un campamento de verano?

Es una preocupación frecuente en los padres saber cual es la mejor forma de destinar el tiempo libre de sus hijos durante el verano y otras vacaciones escolares. Para algunos, es un momento para que los niños jueguen y lo pasen bien. Para otros, es una oportunidad para que lo niños consoliden sus estudios o aprendan nuevas habilidades o destrezas. Los expertos afirman que hay una única forma para que los niños lo pasen bien al aire aire libre, mientras se les enseña habilidades útiles para la vida cotidiano.

Se llama Campamento de Verano. Los beneficios de los Campamentos de Verano son muchos. desde las lecciones de vida que uno adquiere de la convivencia con compañeros y monitores más allá de las clases, el valor por el trabajo en grupo, la cooperación, autoconfianza, la adquisición de habilidades de liderazgo y el amor por la naturaleza del en torno en donde se desarrollan las actividades.

Según un estudio sobre los efectos de los campamentos de verano, para los chicos sobreprotegidos el campamento aporta un entorno seguro para aprender libremente, crecer y desarrollar capacidades. El campamento de verano, según dicho estudio, fomenta la inteligencia emocional, la autoconfianza, la independencia, la vida saludable, liderazgo y otras habilidades que nos ayudan a crecer hasta la madurez.

1. Construir amistades y habilidades sociales: El campamento de verano proporciona el entorno perfecto para afrontar riesgos sociales. Puede asustar al principio entrar de lleno en un nuevo mundo social. No obstante, el campamento ofrece un curso intensivo para conocer gente nueva, una ayuda a los chicos a construir habilidades sociales, explorar su independencia, y mejorar su autoestima. El trabajo en equipo, la cooperación y negociación son inherentes a la experiencia en un campamento de verano. Los niveles de confianza de los alumnos y sus habilidades para estar en situaciones sociales aumentan. El campamento de verano es para los niños como una “pizarra en blanco”, que les permite intentar diferentes comportamientos e identidades.

Y la transitoria naturaleza de un campamento desciende el coste de cometer errores.

Uno de los más significativos descubrimientos de los últimos estudios sobre los campamentos de verano ha sido en el área de la inteligencia emocional la cual implica reconocer, entender y gestionar emociones. Los niños aprenden como trabajar, jugar, relacionarse, llevarse bien, empatizar y conectar con otros.

2. Desarrollar resilencia y confianza: Es hora de hacer estallar la burbuja que envuelve a los niños de hoy en día. Saturados con el bombardeo durante 24 de noticias sobre crímenes en sus comunidades, muchos padres hoy son sobreprotectores con sus hijos metiéndoles en una burbuja de seguridad que los mantiene seguros y protegidos.

Estadísticamente es más seguro ahora que lo era antes, no obstante a muchos padres no les complace dejar a sus hijos marchar fuera de su control. Aquí es donde el campamento es una herramienta extremadamente útil. En el campamento de verano los niños tiene la valentía de salir de su zona de confort a través de actividades como la práctica de deportes, actuaciones musicales etc… Se consigue inculcar a los chicos que está bien fallar y les ayuda a organizar sus limitaciones y ver que estas son cosas que no son inamovibles y que pueden ser superadas. A través de que los niños adopten riesgos y encaren retos, el campamento de verano les ayuda a construir su independencia, resilencia y autoestima en su ambiente, seguro y supervisado. Estas valiosas habilidades vitales se traducen en mejoras en casa y en la escuela.

3. Ponerse y mantenerse en forma: Con los videojuegos, facebook y teléfonos móviles compitiendo por la atención de los más jóvenes la epidemia de obesidad es más difícil de sobrellevar. Estudios indican que solo el 7% de los niños con edades comprendidas entre 6 y 19 años realizan el ejercicio que necesitan. Participar en un campamento de verano, donde la actividad física está enmascarada entre diversión y juegos, permitiendo a los jóvenes adoptar un modo de vida saludable, a menudo sin darse cuenta.

4. Continuar tu educación durante el verano: Aprender es mucho más que libros de texto y exámenes. La diversión se da la mano con la educación en las aulas del campamento de verano. No hablamos exclusivamente de aprendizaje cognitivo sino también de aprendizaje emocional.El Campamento es el lugar donde los niños aprenden actividades que no se ensañan en las aulas, habilidades sociales y aplicar las lecciones que han aprendido durante el año escolar .

¿Lo mejor del campamento de verano? Que los niños estarán tan ocupados pasándoselo bien que no se darán cuenta de que están aprendiendo.