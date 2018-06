Por qué es necesario aprender un segunda lengua

“Me gustaría aprender inglés pero…” . Son muchas las excusas que ponemos los adultos para no aprender un idioma pero no existe absolutamente ninguna razón por la que no podamos hacerlo. En cambio el aprendizaje de una nueva lengua solo nos acarrea ventajas y beneficios.

Aprender un idioma nos abre un mundo de oportunidades profesionales y sociales. El mundo está cambiando rápido. Más empresas que nunca están haciendo negocios en diferentes países alrededor del mundo, pero no podrían hacerlo sin contratar personal con una mente abierta al mundo globalizado y que puedan hablar perfectamente al menos una lengua extranjera. ¿Alguna vez has imaginado ser como esas personas que ves en los aeropuertos viajando a países extranjeros en “business”? Ese podrías ser tú.

Incluso en una empresa local, las oportunidades al tener habilidades lingüísticas te destacarán de otros candidatos.

Hablar una segunda lengua cada día realmente puede tener una repercusión fisiológica en tu cerebro. Varios estudios han demostrado los beneficios cognitivo de aprender otro idioma. No importa la edad que tengas. El incremento de la memoria, mayor capacidad de concentración y reduce el riesgo de tener problemas cognitivos relacionados con la edad son algunos de los efectos positivos de hablar dos o más idiomas.

Cada vez que aprendes un nuevo idioma te resultará más fácil aprender otro después. La razón es simple: con cada nuevo lenguaje que estudiamos encontramos formas de aprender más eficientes. En otras palabras, desarrollas habilidades del lenguaje.

Al menos una vez en tu vida te has sentido arrepentido cuando en un encuentro con alguien de otra cultura te has dado cuenta que la experiencia hubiera sido mucho más enriquecedora si hubieras conocido la lengua de la otra persona.

Ponte en situación. Imagina visitar un mercadillo local en vacaciones, donde los comerciantes charlan en su lengua nativa. Entonces tu interrumpes la conversación tratando de hacerte entender para comprar algo. Entonces otro turista llega y pide algo en la lengua nativa y comienza una amena conversación con el dependiente. Un momento más tarde, el dependiente te entrega lo que has pedido y te despide con un simple “Thank you, bye”, has perdido la oportunidad de tener una auténtica experiencia multicultural porque tu no pudiste unirte a la conversación.

Es evidente que no podemos aprender todos los idiomas del mundo pero si nos interesa una cultura o mostramos respeto por ella debemos empezar por conocer el idioma. Además poniéndonos en la mente de otra cultura tendremos más capacidad de ver con perspectiva nuestra propia cultura. Te hará parecer más interesante y conocerás a gente más interesante.

Entonces, a qué esperas, cada uno de nosotros tenemos nuestros motivos por los que debemos aprender otro idioma. Pero, mientras esos motivos pueden ser diferentes deben ponerse en acción de la misma forma, acabando con las excusas y empenzando a hablar la lengua que tu siempre has querido aprender.