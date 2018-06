Los cuadernos de repaso de verano nos ayudan a reforzar lo aprendido y ano perder el hábito de estudiar

Llega el verano y con él las vacaciones. Un largo periodo de tiempo en el que los niños se preparan para pasar largas horas de ocio practicando sus actividades favoritas y aparcando los libros y las tareas escolares en un rincón del cuarto.

Es una lástima que en todo ese tiempo no encuentren un momento al día para recordar lo aprendido. Los cuadernos de vacaciones pueden ayudar a reforzar lo aprendido, siempre y cuando estos sean amenos y ligeros.

Los cuadernillos nos ofrecen actividades organizadas por curso y materia de forma atractiva, con el fin de romper la rutina. Y, están diseñados de forma muy práctica, de tal forma que nada más abrirlo ya se puede utilizar.

La dinámica y los formatos se adaptan al nivel de los alumnos.

Por ejemplo, en los cuadernos de ciclo infantil se da importancia a unos contenidos más lúdicos y divertidos para recordar los conceptos aprendidos durante el curso. En cambio en los cuadernos de secundaria y bachillerato los contenidos específicos para materias permiten al niño centrarse en las materias que más dificultad tiene.

También existen cuadernos de refuerzo para todos los niveles. Estos permiten trabajar de forma más personalizada, ya sea para reforzar una carencia del aprendizaje, para aquellos alumnos que necesitan mejorar o recuperar algún tema concreto o para aquellos que quieren revisar sus competencias en lengua, matemáticas y comprensión lectora.

No obstante también pueden ser contraproducentes. No se saca nada en claro cuando tenemos a un niño sentado durante horas delante de un cuaderno sin realizar las actividades. Es más efectivo fijarle un tiempo máximo para hacer las tareas, y si no las termina en ese tiempo aplicar una consecuencia.

Por otro lado los padres deben comprender que las vacaciones tienen que tener una parte de desconexión con lo que se hace durante el curso. ¿Pero cuánto tiempo de desconexión deben tener? Para que ponerse a repasar con uno de estos cuadernos no sea una pelea diaria con nuestros hijos aconsejamos pactar con ellos a principios de las vacaciones estivales cúando van a retomar las actividades de carácter escolar diariamente y el tiempo de desconexión dependerá del número de suspensos, es decir cuanto más suspensos deberán comenzar antes.

En el caso de los niños que lo hayan aprobado todo y sus padres no quieran que pierdan el contacto con el hábito de ponerse a estudiar, deberían empezar al menos un mes antes de comenzar las clases para ir de manera progresiva aumentando el tiempo y complejidad de las actividades.