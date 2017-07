Disfruta del verano en San Vicente

Este mes de agosto disfruta de la mejor gastronomía local, con opciones de todo tipo que se adaptan a la perfección a tu bolsillo y tu paladar. En la siguiente guía podrás planear tus veladas de verano con amigos o familia, para disfrutar de los estupendos rincones de te ofrece el pueblo. A continuación encontrarás especialidades únicas, menús de lo más completos, los mejores cócteles, amplias terrazas con opciones de ocio, inmejorables desayunos, una ruta del tapeo y mucho más que no te puedes perder. Guarda estas páginas, seguro que te harán falta al mes que viene.

Cafetería Latte Art

C/. Villafranqueza, 17 - B3 - Telf: 678 817 917

• Prueba el mejor café de la Comunidad Valenciana, un capuchino premiado por un diseño irresistible.

• El mejor y más completo servicio de restaurante y cafetería.

• También puedes degustar el Belmonte quemado (de cinco colores) o el espresso perfecto, entre una gran variedad de opciones a tu disposición.

Pascualet

C/. Manuel de Falla, 4 - Telf: 965 66 19 88

• Un restaurante con solera que te ofrece especialidades únicas: no dejes de probar el arroz negro, las manitas y los rabos de toro.

• Menú especial los fines de semana a un precio irresistible (12 euros).

• Encarga tus paellas y el delicioso cochinillo de estilo segoviano para disfrutar del verano al 100%.

Mad Pilots

C/. Alicante, 84 - C/. Decano, 2

• Deliciosos y económicos bocadillos para tomar a cualquier hora del día. Pídelo a tu medida.

• Postres deliciosos; Muffins, tarta de chocolate, tarta de manzana, tarta de queso o tiramisú.

• Menú diario con varias opciones a elegir. Incluye un plato, ensalada o patatas + refresco (4,25 euros)

London 10

C/. Pintor Picasso, 48 - Telf: 651 166 216

• Disfruta de su refrescante terraza y sus fabulosas tapas (cada día una nueva especialidad).

• Cubo con seis quintos y tapa por 6`50 euros.

• Caña y tapa por 1`30 euros; dos cañas y bravas por 4 euros.

• No te olvides de degustar nuestra tortilla y bravas.

Mesón del Gallego

Ctra. Agost, 2 - Telf: 645 434 540 - 667 606 496

• Desayunos (café + tostada por 1, 50 euros) y almuerzos (bocadillo + bebida por 4 euros).

• Menú diario (a elegir entre 10 primeros y 10 segundos + bebida, postre y café, todo por 9 euros). Los domingos incluye 4 entrantes, carne o pescado, bebida, postre y café por 15 euros.

• Disfruta de una cena inmejorable y prueba el pulpo, la oreja, las bravas, los calamares o los montaditos variados.

Pizza Gourmet El Paso

C/. Alicante, 9 - Telf: 966 295 399

• Precios económicos (empanadillas a 1,50 euros, pizzas desde 6`90 euros, mini calzone a 2 euros), numerosas ofertas (cuatro cervezas o dos litros de refresco gratis con la compra de dos pizzas) y servicio a domicilio gratuito.

• Gran diversidad de pizzas clásicas y especiales, todas caseras con masa artesanal y crujiente.

• Deliciosas fugazettas, empanadillas o mini calzone (de cebolla y mozzarella; jamón tomate y mozzarella o espinaca, bechamel y mozzarella).

Burguer el Pirata

C/. Mayor, 100 - Telf: 965 67 35 01

• No te puedes perder las “Patatas Pirata”, una de las especialidades de la casa.

• También exquisitos combinados de carne y pescado desde 5,50 euros.

• Gran variedad de tapas para cuatro personas desde 2,90 euros.

Restaurante Cervecería Moy

C/. Madrid, 7 esq C/. Colón - Telf: 966 14 42 25 C/. Torres Quevedo, 20 - Telf: 965 66 01 95

• Visita este verano dos de los restaurantes con más solera del año.

• Tapas deliciosas y menús diarios a muy buen precio.

• Servicio atento y familiar para pasar los calurosos días estivales.

• Menú fin de semana

Restobar El Gallo

C/. Cottolengo, 16 - Local 1 - Telf: 965 34 90 58

• Un toque diferente a la cocina tradicional, de forma que los clientes pueden encontrar originalidad en las tapas de toda la vida (bravas, ensaladilla, calamares…).

• Prueba el Bao de costilla a la barbacoa con lombarda encurtida o el lingote de foie, todo con la mejor calidad-precio del mercado.

• Amplia y confortable terraza, además de una carta que se renueva en función de la temporada del año.

Cervecería Cleveland

Vial del Terraplén (esq. Calle Colón) - Telf: 966 14 38 94

• Se encuentran en el apeadero haciendo gala de su trayectoria y profesionalidad.

• “Patatas Cleveland” como seña de identidad y numerosos platos combinados y promociones.

• Disfruta en su amplia terraza de la variada oferta desde primera hora del día.

Bodega Herminia

C/. Poeta Miguel Hernández, 31 - Telf: 636 426 179

• Prueba sus patatas bravas con salsa especial, los calamares a la malagueña y un sinfín de deliciosas especialidades.

• Organizan todo tipo de eventos, contáctanos y te sorprenderás.

• Por cada cena por valor superior a 25 euros podrás disfrutar de una copa gratis en el pub de moda.

Bon Profit

C/. Doctor Marañón, 14 - Telf: 965 66 80 98

• Cocinan cada día para tí, ofreciéndote un amplio surtido en platos vegetarianos y sin gluten.

• Más de 40 platos deferentes para llevar y precios especiales para banquetes y celebraciones.

• No dejes de probar sus arroces o pastas. La mejor cocina mediterránea con ingredientes de calidad.

Mucho más que Pizza

C/ Perú, nº5 - Tel: 96 508 59 69

• Cinco años siendo un referente en el municipio y clientes llegados de otras localidades.

• Un lugar ideal para cenar entre amigos, en familia o para organizar un cumpleaños.

• El famoso 3x1 es ya una seña de identidad de la Marca. Puedes disfrutarlo a domicilio o en su acogedora terraza de verano.

Agra Ka Taj Mahal Indian Restaurant

Plaza Santa Faz, 1 - Telf: 966 14 36 75

• Descubre el único restaurante que te ofrece comida india en San Vicente.

• No puedes dejar de probar su “Pollo Pakura”.

• También recomendable pedir el pollo Tikka Masala por un precio de 12,95 euros.

Dalubra Pinchos y Tapas

C/. Doctor Fleming, 25 - Telf: 966 14 27 67

• Prueba el delicioso cachopo o cachopín, ideal para compartir en su acogedor local con aire acondicionado o en su amplia terraza veraniega.

• Descubre su gran variedad de tapas; pulpo, bravas, bombas con dos salsas, croquetas: gambas, boletus y foie ...

• Mes de agosto cerramos domingos, lunes y martes.

Cafetería Coctelería Haygón

C/. Cottotengo, 4 - Telf: 965 67 72 75

• Abiertos desde las 7h de la mañana para ofrecer los mejores y mas variados desayunos y almuerzos.

• Todos los días, por la tarde-noche, disfruta en su enorme y acogedora terraza de su carta de copas, cócteles y mojitos.

• No puedes dejar de probar su especialidad; una tortilla irresistible que te hará el verano más llevadero.

Restaurante Bruno

Plaza Portabella (frente C. de Salud) - Telf: 966 148 101

• Disfruta de sus exquisitos platos en su gran terraza.

• Menú completo y de calidad de lunes a viernes.

• Comidas y cenas para toda la familia con una gran variedad de productos: pizzas, pastas, cuscús, etc.

La Coqueta

Plaza Constitución, 2 - Telf: 651 887 015

• Desayuno, almuerzos y menús del día (dos platos a elegir + bebida + postre + café, todo a 9 euros).

• Deliciosas tapas y raciones, entre ellas pulpo a la llama, ensalada de salazones, calamares o patatas cuatro quesos.

• El mejor lugar para “comer bonito”, con un servicio inigualable, local acogedor y terraza para el verano.

Asador Azorín

C/. Pintor Murillo, 10 - Telf: 965 66 20 28

• Más de una década ofreciendo un servicio excelente y profesional a los sanvicenteros.

• Especialistas en comida para llevar (los mejores platos caseros que te evitarán cocinar)

• Gran variedad: berenjenas rellenas, musaka, macarrones, carne en salsa, ensaladas, caldo con pelota, pollos hechos a la leña…

• Menús diarios sanos, equilibrados y económicos (5 euros).

Restaurante Sanvi Live Sport

C/. Denia, 4 - Telf: 662 126 323 - 648 106 539

• Las mejores carnes a la brasa, embutidos variados, secreto, chuletas de cordero y entrecot de angus.

• Pizzas de masa casera y artesana, utilizando un horno de piedra y los mejores productos frescos y verduras

• Variado menú infantil para cumpleaños y celebraciones.

Restaurante El Bon Menjar

C/. Caucho, 10 - Telf: 678 2697 44 - 865 522 348

• Especialistas arroceros (recomendamos probar la caldereta con pulpo o bogavante)

• Menú del día completo y económico (a elegir entre cuatro primeros y cuatro segundos, incluido café, ensalada, bebida, chupito y postre casero)

• Menú brasas de jueves a sábado, terraza amplia, local climatizado e innumerables opciones de ocio.

Cervecería El Rodeo

C/. Novelda, 1 - Telf: 965 08 46 80

• Especialistas en carnes: solomillo al foie, entrecot de buey, carne de angus, chuletón de Ávila, chuletas de cordero, parrillada, asado y entrañas.

• Desayunos, almuerzos, comidas y cenas, conformando un servicio completo adaptado a las necesidades de los clientes. Recomendamos probar sus arroces y calderos.

• Gran variedad de tapas y entrantes; parrillada de verduras, tabla de quesos, chipirones a la plancha y tapa de paella los domingos.

Burguer Play

C/. La Huerta, 19 - Telf: 617 734 441

• Hamburguesas, batidos, zumos naturales, sandwiches, tortitas, mesa dulce y mucho más.

• Dos zonas infantiles; parque de bolas y rincón Chill Out en el que los peques pueden pintar, ver dibujos, jugar con las consolas o el futbolín.

• Un local amplio, ideal para celebrar el cumpleaños de los niños y disfrutar de numerosas promociones.

Restaurante Kebap Shawarma Alhambra

Av. Sevilla, 4 (a espaldas) dentro de Plaza Portabella Telf: 965 048 088 - 651 441 976

• Productos de primera calidad con salsas caseras y de elaboración propia (yogurt, rosa, picante, charmola, Alhambra).

• Numerosos menús desde 3,95 euros, que incluyen bebida + patatas o postre. A elegir entre el rollo, rollo con alitas crispy, pita, pizza lahmacum, hamburguesa… o menú infantil.

• Oferta 3x2 (sólo recoger en el local) de lunes a jueves excepto festivos y vísperas de festivos.

Café 206

C/. Poeta García Lorca, 23 - Telf: 616 464 244

• Instalación acogedora, amplia y equipada con dos zonas en las que podrás disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable.

• Cafetería del siglo XXI donde dispondrás de múltiples opciones de ocio mientras disfrutas de tus copas.

• Terraza en una localización privilegiada donde disfrutar de un mes de agosto agradable y desconectar de los problemas.

Restaurante Marisquería El Jardín

Avda. País Valencià, 11 Telf: 965672200 - 966148296

• Disfruta este verano de una gran variedad de tapas de elaboración casera.

• Gran terraza para disfrutar entre amigos o en familia de deliciosos almuerzos, comidas y cenas.

• Prueba las especialidades de la casa y su económico menú diario que te acercarán los secretos de la mejor cocina mediterránea.

Bar Nano´s

C/. Jávea, 7 - Local 1 Telf: 966 357 581 - 686 146 806

• Prueba sus especialidades: solomillo con queso de cabra y salsa de nísperos; croquetas, chipirón y rape con gambas; bacalao con salsa de mostaza antigua y miel; caramelo crujiente de chocolate caliente.

• Menús diarios variados y económicos para adaptarse al bolsillo de todos los sanvicenteros.

• El mejor lugar para recargar energías a media mañana con un delicioso almuerzo.

El Rincón de París Panadería - Pastelería

C/. Pintor Sorolla, 2

• Descubre los secretos de la pastelería francesa, de elaboración casera y con un acabado refinado y delicioso.

• Pizzas caseras de carne, pollo y verdura, empanadillas de pollo o carne, recapte de jamón y queso…

• Menús para desayuno, que incluyen 1/2 tostada o bollería, café con leche y zumo de naranja por 2,50 euros. Por solo 1,60 euros, 1/2 tostada o bollería más café.

