La heladería artesana Nova Delicias se traslada a Jaime I

La Heladería artesana Nova Delicias se ha trasladado a la avenida Jaime I nº 37. Tras 15 años en el municipio ofreciéndonos deliciosas cremas heladas, exquisitos granizados y horchata artesana, este establecimiento abrió a mediados de abril las puertas de unas nuevas instalaciones, más amplias, acogedoras y céntricas en la avenida Jaime I de Sant Joan d’Alacant.

El nuevo local es sorprendente, nos presenta una estética muy moderna pero al mismo tiempo muy cálida ya que incluye elementos decorativos vintage en madera y piedra además de una iluminación agradable, muy natural.

El obrador, ubicado al fondo del local está visible al público mediante unas mamparas de cristal. De este modo los clientes pueden ver como el artesano elabora sus productos. Es en este punto donde Nova Delicias no ha cambiado ya que es su deseo mantener el nivel de calidad al que nos tiene acostumbrados. Así, todos sus productos están elaborados con materias primas de primerísima calidad. Entre ellos cabe destacar dos vertientes.

Por un lado el sabor de la tradición, aplican recetas tradicionales a sus mantecados, a la elaboración de su café granizado o, por ejemplo, a su horchata tradicional no pasteurizada, siendo, de hecho, el único establecimiento en la zona en ofrecer este producto.

No obstante cabe destacar la parte creativa de Nova Delicias, y es que en su carta de cremas heladas, compuesta por más de 40 sabores, siempre hay alguno diseñado para sorprender al cliente. Una de las últimas creaciones que no te puedes perder es el Helado de Plátano Crujiente elaborado con una base de plátano mezclada con tofee y veteado con trocitos de galletas y almendras crocantis. Un auténtico placer para los sentidos. Y si eres algo más atrevido no dudes en probar su helado de mozzarella di Búfala con salsa de tomate. Por otro lado, la heladería ofrece productos especiales para diabéticos, sin grasas, apto para veganos, intolerantes a la lactosa etc… Entre las novedades también cabe destacar que ahora Nova Delicias ha incorporado un horno por lo que podremos degustar la bollería y el pan recién horneado.

Además Nova Delicias mantiene sus precios de toda la vida, por ejemplo disfruta de un desayuno completo en este establecimiento por tan solo 3 euros.

Si ya les conocías acude a disfrutar de sus nuevas instalaciones y si no, ¿a qué estas esperando? Nova Delicias abre sus puertas de lunes a domingo de 8:00 a 23:00.