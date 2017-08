¿Dónde comemos hoy en Sant Joan y Mutxamel?

Hacemos un recorrido por el amplio espectro de Restaurantes de la comarca intentando aportar información útil para que puedas elegir donde disfrutar de una agradable velada, organizar un evento o simplemente disfrutar de nuevos sabores. La conclusión de este recorrido que te presentamos en forma de guía es que en la comarca contamos con una oferta culinaria muy rica y variada ajustada a cualquier bolsillo.

El número de establecimientos hosteleros es enorme y su oferta va desde la cocina tradicional mediterránea en donde destacan la elaboración de arroces, fideuás y calderos hasta una cocina internacional.

En verano el número de visitantes a esta zona alicantina se multiplica así como las ganas de salir a la calle, tomar algo con amigos y disfrutar del sol, la playa y, sobre todo, de la buena mesa.

En estas páginas os ofrecemos una serie de sugerencias con el fin de que tus salidas sean todo un éxito. Todas las opciones son buenas.

¿Qué te apetece comer hoy?

SITIOS PARA COMER EN SANT JOAN Y MUTXAMEL

MUTXAMEL

Gastro Bar Chimenera

Plz. Doctor Ruzafa, nº2. Telf: 965953024

En este Gastrobar podéis encontrar exquisitas tapas y un selecto café express. Un lugar reinaugurado recientemente pero con más de 80 años de tradición (fundado en 1933). El sitio idóneo en el que ir a tapear este verano, descubriendo su sabor antiguo y su encanto agradable. No dejes de probar este verano sus helados caseros y su famosa horchata de almendra tostada. Todo esto y muchas más sorpresas que tendrás que ver por tí mismo.

In this Gastrobar you can find exquisite tapas and a select espresso. A recently reopened place but with more than 80 years of tradition (founded in 1933). The ideal place to go to tapas this summer, discovering its old flavor and its pleasant charm. Not forget to try their homemade ice cream and famous “horchata” (almond milk drink) this summer. All this and many more surprises that you will have to see for yourself.

Restaurante El Canyar de les Portelles

Juan XXIII s/n. Telf: 686 531 314

Este restaurante ubicado en un precioso parque nos ofrece una gran variedad de especialidades de cocina mediterráneo entre las que destacan sus arroces y pescados.

Entre sus entrantes destacan unas deliciosas berenjenas en tempura junto a una exquisita pericana con tomate de Mutxamel. Prueba su arroz con bogavante el cual en su agradable terraza con vistas al parque sabe aún mejor. Sin duda un buen lugar donde disfrutar de las noches de verano.

This restaurant is located in a beautiful park where they have a great variety of Mediterranean cuisine and it is delicious their rice and fishe . Among its entrees are delicious their eggplant in tempura and an exquisite pericana with tomato of Mutxamel. Try their “bogavante” (a kind of lobster) rice on their nice terrace overlooking the park tastes even better. Definitely a good place to enjoy the summer evenings.

Bar Simón

Virgen del Pilar, nº87. Telf: 965 95 24 61

Un buen lugar para disfrutar de tapas tradicionales o guisos de nuestra tierra. Entre sus especialidades se encuentra la paella, los gazpachos manchegos o el gazpacho de mero.

También son muy recomendables sus carnes entre las que destaca su entrecot y su cordero así como sus pescados frescos.

A good place to enjoy traditional tapas or local stews. Among its specialties is paella, gazpachos from La Mancha or gazpacho from grouper. They are also highly recommended their meats among which stands out their entrecote and lamb as well as their fresh fish.

SANT JOAN D'ALACANT

Bar Restaurante Dehesa del Mazo

Salvador Montesinos, nº21. Telf: 966 59 38 02

En este restaurante elaboran sus platos con productos frescos.

Están especializados en carnes e ibéricos de Salamanca. Son muy demandadas sus tapas y montaditos y elaboran una deliciosa pastelería francesa.

Se encuentran en la calle Salvador Motesinos 21 de Sant Joan. Si deseas conocerles mejor visítales en facebook o pasa por allí y descúbreles por ti mismo. Les recomendarás

In this restaurant they prepare their dishes with fresh products. They are specialized in meat and Iberian products of Salamanca. They are very demanded their “tapas” and “montaditos” and they make a delicious French pastry. They are located in the street Salvador Motesinos 21 of Sant Joan. If you want to know them better visit them on facebook or go there and find out for yourself. You will recommend them.

Bar Tapería La Casona

Maigmona, nº12. Telf: 696431679

Este restaurante ha cambiado recientemente la gerencia y ahora nos ofrece un amplio surtido en tapas variadas y carnes a la brasa. Prueba su delicioso pollo a la brasa su carne de entraña o chorizos criollos. También son muy recomendables sus mini pinchos o sus platos de embutido ibérico y salazones de la tierra. Cuentan con una agradable terraza y un amplio patio interior en donde celebrar tus eventos.

This restaurant has recently changed management and now offers us a wide assortment of varied tapas and grilled meats. Try their delicious grilled chicken their “entraña” meat or “criollo” sausages. They are also highly recommended their mini skewers or their dishes of Iberian cold meat and “salazaones” (dried and salted fish). They have a nice terrace and a large inner courtyard where to hold your events.

Heladería Cafetería El Rinconcito

Juan Sebastián Elcano, nº33. Telf: 673550002

Cuenta con una agradable terraza en la Plaza María Auxiliadora donde podrás saborear sus tapas tradicionales, suculentos desayunos, refrescantes helados, granizados y cócteles.

Prueba sus generosos bocadillos que puedes elaborar a tu gusto con los ingredientes que más te apetezcan. También preparan hamburguesas y sandwiches con ingredientes frescos. Además es un lugar donde te sorprenderán sus innovaciones gastronómicas.

This Restaurant has pleasant terrace in the Plaza María Auxiliadora where you can taste their traditional “tapas”, big breakfasts, refreshing ice creams, “granizados”(frozen drinks) and cocktails. Try their generous sandwiches that you can elaborate as you like with the ingredients that you want. They also prepare burgers and sandwiches with fresh ingredients. It is also a place where you will be surprised by its gastronomic innovations.

La Cuina d'Alfred

Jaume I, nº28. Telf: 965 65 85 73

Comidas y raciones caseras para llevar en pleno centro de Sant Joan d’Alacant. Sus especialidades son la elaboración de arroces, pollos asados, ensaladilla rusa y una gran variedad de platos de cucharas. Este establecimiento te ofrece un interesante menú diario que consta de un primer plato, segundo y postre, el cual te permite comer sano por muy poco y además poder elegir entre más de 15 platos.

Cierra los Lunes por descanso excepto festivos.

La Cuina d’Alfred cierra el lunes por descanso, excepto si es festivo.

Homemade meals and portions to take away in the heart of Sant Joan d'Alacant. Their specialties are the elaboration of rice dishes, roasted chickens, Russian salad and a great variety of stews. This establishment offers you an interesting daily menu which consists of a first course, second and dessert, which allows you to eat healthy for very little and also to choose from more than 15 dishes. The Cuina d'Alfred closes on Monday for rest, except if it is a holiday.

Restaurante La Calaca Mexicana

Dr. Ivorra, nº7. Telf: 966374424

Olvídate de la comida “Tex-Mex” y descubre el auténtico sabor de México en “La Calaca Mexicana”. Entre sus especialidades es difícil escoger porque todo está deliciosos pero son muy recomendables sus carnes al pastor, en tacos o burritos. Si quieres degustar varias especialidades pide el Combo Calaca. Cuentan con dos salones en donde disfrutar con tus amigos además de una habitación infantil en la que los niños disfrutarán mientras tu lo haces de su excelente cocina. Sígueles en facebook y podrás participar en numerosos sorteos y promociones.

Forget about "Tex-Mex" food and discover the authentic flavor of Mexico in "La Calaca Mexicana". Among its specialties it is difficult to choose because everything is delicious but is recommended the pastor meats, in tacos or burritos. If you want to taste several specialties ask for the Calaca Combo. They have two lounges to enjoy with your friends as well as a children's room in which children will enjoy while you taste their excellent cuisine. Follow them on facebook and you can participate in numerous sweepstakes and promotions.

Restaurante El Gualeró

c/ Foguerer Jose García, nº3. Telf: 965939744

Un lugar para amantes de la cocina tradicional en el que nos ofrecen todo tipo de arroces de la tierra, por encargo y para llevar. Tienen dos amplias terrazas donde disfrutar de tus comidas y cenas con tranquilidad y son ideales para celebrar cualquier acontecimiento. También disponen de un parque infantil donde los más pequeños se lo pasarán en grandes mientras tú disfrutas de su deliciosa cocina. Además, no tendrás problemas de aparcamiento.

A place for traditional cuisine lovers in which they offer all kinds of rice from the land, to order and to take away. They have two large terraces where you can enjoy your lunch and dinner with tranquility and are ideal to celebrate any event. They also have a playground where the little ones will have a great time while you enjoy their delicious cuisine. Also, you will not have parking problems.

Restaurante Hotel Santa Faz

Plaza Santa Faz, nº2. Telf: 965653604 - 965651875

El Restaurante del Hotel Santa Faz nos ofrece una gran variedad de especialidades de Cocina Mediterránea en donde destacan los arroces alicantinos elaborados según las recetas tradicionales. Cuentan con un menú diario de lunes a viernes y un menú especial para los fines de semana. Además, el restaurante cuenta con una amplia terraza en la que puedes acomodarte para comer o cenar.

The restaurant of the Hotel Santa Faz offers a great variety of Mediterranean cuisine specialties in which the rice from Alicante is elaborated according to the traditional recipes. They have a daily menu from Monday to Friday and a special menu for weekends. In addition, the restaurant has a large terrace where you can accommodate yourself for lunch or dinner.

Parrilla a la brasa Al Argentino

c/ del Mercat, nº46. Telf: 965291602

Son especialistas en carnes a la brasa de estilo argentino. Puedes probar sus empanadas criolla o provoleta, el chorizo criollo o matambre a la pizza. Este verano tampoco puedes dejar de descubrir el panqueque con dulce de leche, así como las opciones de menú que ponen a tu disposición; por 9,90 euros dispones de dos platos a elegir (de martes a viernes) y por 21,90 puedes degustar la parrillada para dos personas. Además, si lo deseas, preparan pedidos para domicilio.

They are specialists in grilled meats of Argentine style. You can try their creole or provoleta empanadas, the “chorizo criollo” (spicy pork sausage) or “matambre pizza” (cold meat roulade). This summer you can not miss the pancake with sweet milk, as well as the menu options that are available to you; for 9,90 euros you have two dishes to choose from Tuesday to Friday and for 21.90 you can taste the grill for two people. In addition, if you wish, they prepare home orders.

Mostrar Ruta

Su explorador no soporta la API de HTML5 Geolocation. Introduzca una dirección en el campo de texto de arriba y pruebe de nuevo.

Ha denegado el permiso para utilizar tu ubicación actual. Introduzca una dirección en el campo de texto superior o cambie la configuración de uso compartido de ubicación para esta página.

La ubicación actual no se puede encontrar. Por favor introduzca la dirección en el campo superior e inténtelo de nuevo.

El tiempo de búsqueda se ha agotado. Introduzca una dirección en el campo superior e inténtelo de nuevo.

Anterior Página 1 (Resultados 1 - 10 ) Siguiente