¿Dónde comemos hoy en El Campello?

Hacemos un recorrido por el amplio espectro de Restaurantes de la comarca intentando aportar información útil para que puedas elegir donde disfrutar de una agradable velada, organizar un evento o simplemente disfrutar de nuevos sabores. La conclusión de este recorrido que te presentamos en forma de guía es que en la comarca contamos con una oferta culinaria muy rica y variada ajustada a cualquier bolsillo.

El número de establecimientos hosteleros es enorme y su oferta va desde la cocina tradicional mediterránea en donde destacan la elaboración de arroces, fideuás y calderos hasta una cocina internacional.

En verano el número de visitantes a esta zona alicantina se multiplica así como las ganas de salir a la calle, tomar algo con amigos y disfrutar del sol, la playa y, sobre todo, de la buena mesa.

En estas páginas os ofrecemos una serie de sugerencias con el fin de que tus salidas sean todo un éxito. Todas las opciones son buenas.

¿Qué te apetece comer hoy?

SITIOS PARA COMER EN EL CAMPELLO

Hotel Jova

Sant Pere, 39-41- Paseo Marítimo. Telf: 966 29 29 29

Hotel & Restaurant JovA situado en primera línea de playa con un ambiente agradable y acogedor. El restaurante combina tres espacios independientes y diferenciados, cada uno de los cuales tiene su propia funcionalidad, una terraza donde disfrutar de nuestras exquisitas comidas con magníficas vistas al mar, una sala interior de marcado carácter familiar donde no solo se podrá degustar nuestras comidas, sino también organizar eventos tales como bautizos, bodas, etc… y un Lounge bar con un ambiente más distendido que invita al relax. En nuestro restaurante no solo encontrará platos tradicionales sino también una amplia variedad de pinchos.

Hotel & Restaurant JovA located in first line of the beach with a friendly and relaxing atmosphere. The restaurant combines three separate spaces, each of which has its own functionality, a terrace where you can enjoy our exquisite meals with magnificent views of the sea, an interior room of marked family character where you can not only taste our meals but also organize events such as weddings, birthdays, etc ... and a Lounge bar with a more relaxed atmosphere juts to enjoy the passing of the time. In our restaurant you will not only find traditional dishes but also a wide variety of pinchos.

Restaurante Singapore Garden

Montnegre, nº10, LOCAL, (COVETA FUMA) - Telf: 965 63 88 77

Realiza una cocina especializada en los sabores del sudeste asiático y concretamente platos típicos de Singapur. Para iniciarnos en este exótico viaje gastronómico podemos comenzar con los deliciosos Dim Sum, de gambas y carne, realizados al momento. También es delicioso su Pollo Teriyaki y su Ternera en salsa satay sin olvidarnos de los populares Wan Tun fritos o Dumplings. Además, bajo encargo podrás disfrutar de su famoso Pato Pekin o el magnifico Chili Crab Singapore Garden cuenta con menús a precios excelentes y está localizado en una zona de calas del municipio cuya visita es muy recomendable.

They make a cuisine specializing in the flavors of Southeast Asia and specifically typical dishes of Singapore. To start off on this exotic gastronomic trip we can beging with the delicious Dim Sum, prawns and meat, made at the moment. Also delicious is your Chicken Teriyaki and their Veal in satay sauce without forgetting the popular fried Wan Tun or Dumplings. In addition, under request you can enjoy its famous Pekin Duck or the magnificent Chili Crab Singapore Garden has menus at excellent prices and is located in a zone of small natural beaches of the municipality whose visit is highly recommended.

Taberna de Origen

Montnegre, nº14, LOCAL, (COVETA FUMA) - Telf: 965 63 88 77

Muchos clientes ya han probado la auténtica cocina mediterránea que ofrece la Taberna de Origen en la Coveta Fumà. Una cocina basada en un producto de calidad elaborado a la manera tradicional.

Entre sus especialidades destacamos su gazpacho marinero así como todo tipo de arroces de pescados como el caldero de gallina.

Pero también son exquisitas sus ensaladas frescas de ahumados, salmorejo o un interesante gazpacho de naranja y zanahoria. También hay que destacar su popular pulpo a la brasa o sus carnes.

Many customers have already tried the authentic Mediterranean cuisine offered by “LaTaberma de Origena” located in Coveta Fumà. A cuisine based on a quality product elaborated in the traditional way. Among its specialties we emphasize its “gazpacho marinero” as well as all kind of seafood rice and the very typical “caldero de gallina”. But they are also exquisite their fresh salads, “salmorejo” or an interesting orange and carrot gazpacho. Also it is necessary to emphasize its popular grilled octopus or its meats.

Restaurante Club Náutico

Pasaje de la Illeta, s/n, Telf: 965633400

El Restaurante del Club Náutico Campello es una apuesta segura si lo que quieres es disfrutar de un sabor tradicional de cocina mediterránea en un entorno incomparable ya que cuenta con la mejor vista del puerto deportivo de El Campello. Sus arroces, mariscos y pescados frescos, calderos son famosos por estar confeccionados a partir de un producto de calidad. Además hay que poner de relieve que su servicio es exquisito con el trato al cliente.

Atrévete a descubrir la esencia mediterránea en cada plato The restaurant of Club Náutico Campello is a safe bet if you want to enjoy a traditional flavor of Mediterranean cuisine in an incomparable environment as it has the best view of the marina of El Campello. Their rice, seafood and fresh fish, “caldero” (a tipical are famous for being made from a quality product. In addition it is necessary to emphasize that its service is exquisite with their clients. Dare to discover the Mediterranean essence in each dish.

Restaurante Don Gato

Severo Ochoa, nº3. Telf: 965652003

Existe un lugar de referencia en la Playa de Muchavista para disfrutar de un buen arroz, tapeo, pescados ( incluidas las deliciosas sardinas) y carnes a la parrilla, hamburguesas, montaditos y tentaciones.

Año tras año su servicio de reparto a domicilio de sus arroces se ha hecho cada vez más popular. Puede degustar en tu casa cualquiera de sus especialidades encargando tu arroz o cualquier otra especialidad llamando al 965 65 20 03, para un mejor servicio siempre es mejor encargarlo con un día de antelación. Entre sus especialidades más demandas se encuentra el arroz a banda con tropezones o el arroz con bogavante, una auténtica delicia.

There is a place in Playa de Muchavista to enjoy a good rice, tapas, fish (including delicious sardines) and grilled meats, hamburgers, “montaditos” and “tentaciones”. Year after year his delivery service of his rice has become increasingly popular. You can taste in your own house any of their specialties ordering your rice or any other specialty by calling 965 65 20 03, for better service it is always better to order it the day before. Among its specialties people prefers their “arroz con tropezones”(seafood) , “arroz a banda” (seafood) or “arroz con bogavante” ( a kind of lobster).

Dulce Valentina

San Vicente, nº100. Telf: 651920758

Prueba sus smoothies, elaborados con fruta fresca y sus Fracoffees, de caramelo, chocolate, dulce de leche o cookies. Y si están acompañado de un trozo de sus tartas, Carrot, Red Velvet o chocolate, la experiencia sube de nivel. Pregunta por sus ofertas especiales de smoothie o Fracoffees acompañado con un buen trozo de tarta. Cuentan con una amplia carta de delicias saladas que van desde deliciosas pizzas o focaccias con los topping más sabrosos y naturales, como jamón serrano y queso de cabra, pollo barbacoa o vegetal hasta auténticos hot dogs.

Try their smoothies, made with fresh fruit and their Fracoffees: caramel, chocolate, dulce de leche or cookies. And if they are accompanied by a piece of their pies, Carrot, Red Velvet or chocolate, the experience goes up. Ask about their smoothie or Fracoffees specials combo with a nice piece of cake. They have an extensive menu of salty delicacies ranging from delicious pizzas or focaccias with the most tasty and natural topping, such as ham and goat cheese, chicken or vegetable to authentic hot dogs.

L'Estació Cafetería

C/. Valencia, 2, Telf: 965630838

Prueba entre más de 42 variedades de cremas heladas y todo tipo de granizados, agua limón, horchata, café, agua cebada.

Tienen granizados biológicos aptos para celíacos y diabéticos.

En este establecimiento puedes disfrutar de un desayuno tradicional desde las 7:30 de la mañana a base de deliciosas tostadas, pan recién hecho, tartas y pasteles. También tienen bolleria y pastelería.

Try more than 42 varieties of ice cream and all kinds of “granizados” (frozen drinks): lemon, “horchata”, coffee, “agua cebada”( barley). They have biological frozen drinks suitable for celiacs and diabetics. In this establishment you can enjoy a traditional breakfast from 7:30 in the morning with delicious toast, fresh bread, cakes and pastries. They also have bakery and pastries.

Restaurante Los Andaluces

San Ramón, nº9. Telf: 965631464

La gran experiencia de este restaurante es su mejor garantía. Se encuentran a la entrada del pueblo y es un restaurante familiar en donde ofrecen un trato muy agradable y cercano a sus clientes. Tienen menú del día a la carta y preparan una cocina casera con especiliadad en carnes a las brasa con leña. En sus instalaciones podrás celebrar todo tipo de eventos: bodas, comuniones, cumpleaños, bautizos… además disponen de una gran zona de parking.

This restaurant has a lot of experience which is the best guarantee. They are located at the entrance of the village and it is a family restaurant where they offer a very pleasant treatment to their customers. They have a menu of the day and a la carte and prepare a home-made cuisine with specialties in grilled meats with firewood. In its facilities you can celebrate all kinds of events: weddings, communions, birthdays, baptisms ... also have a large parking area.

Bar Restaurante La Fonda

San Vicente, nº2. Telf:965 63 22 94

En su carta encontramos pescados, carnes y una gran variedad de arroces.Son muy recomendables sus parrilladas de pescados y de verduras elaboradas con ingredientes frescos y de calidad. Destacar también el trato amable y atento de sus camareros que hace aún más grata la experiencia.

Además sus precios son muy ajustados y sus vistas al mar Mediterráneo son preciosas In his menu we found fish, meat and a great variety of rice dishes.

They are highly recommended their grilled fish and vegetables made with fresh ingredients and quality. Also note the friendly and attentive service of their waiters which makes the experience even more pleasant.

In addition its prices are very tight and its views to the Mediterranean Sea are precious.

Bar Restaurante Media Naranja

San Juan Bosco, nº31. Telf: 965777635

El Bar Restaurante Media Naranja está especializado en comida española y rumana. Tienen un menú de 9 euros que incluye dos plato, bebida y postres. También tienen un menú más económico por 6’50 euros. Son muy recomendables sus pollos asados y pizzas, las cuales puedes encargar para llevar. También son muy recomendables sus platos tradicionales rumanos, como el codillo y no puedes dejar de probar sus postres caseros.

The Bar Restaurante Media Naranja specializes in Spanish and Romanian food. They have a 9 euro menu which includes two dishes, drink and desserts. They also have a more economical menu for 6.50 euros. They are highly recommended their roasted chickens and pizzas, which you can order to take away. They are also highly recommended their traditional Romanian dishes, such as the codillo, and you may also try their homemade desserts.

Capricho Di Vino

Av. Carrer La Mar, 23, Local, Bj Iz. Telf: 966371673

Para estos días de Agosto, que mejor plan que disfrutar de un vino avalado por las mejores bodegas. Date un capricho y visita este lugar de referencia en El Campello, donde también podrás disfrutar de exquisitas tapas y excelentes tostadas. Un lugar acogedor, agradable y con un servicio estupendo, donde disfrutar de las vacaciones con amigos o familiares.

For these days of August, what better plan than enjoying a wine endorsed by the best wineries. Treat yourself and visit this place of reference in El Campello, where you can also enjoy exquisite tapas and excellent toast. A cozy place, nice and a great service, where to enjoy the holidays with friends or family.

Bar El Surtidor

C/ La Mar, nº18 . Telf: 633801077 - 674660323

Disfruta en su agradable terraza de un buen marisco fresco hervido, delicioso pulpo a la gallega o pregunta por sus ostras, muy frescas. En este establecimiento podrás desayunar, almorzar o comer y cenar a base de las tapas más tradicionales como la carrillada, el bacalao con tomate, la ensaladilla (rusa o de marisco), tablas de embutidos, salazones etc…

Enjoy in its pleasant terrace a good fresh seafood boiled, delicious octopus “ a la gallega” or ask for its oysters, very fresh. In this establishment you can have breakfast, lunch or dinner withthe most traditional tapas such as “carrillada” (veal cheek), cod with tomato, salad (Russian or seafood), “embutido” (coldmeat), “salazones” (salted dry fish) etc ...

D13 Gastroheladería

Av. Jaime I El Conquistador, 26. Telf: 865513746

Esta heladería del Rincón de la Zofra nos invita a probar su nueva aventura gastronómica. Además de sus helados y granizados artesanos han puesto en marcha un nuevo proyecto gastronómico muy interesante en el que podremos disfrutar de tapas elaboradas, cocina mediterránea y platos de vanguardia. Prueba su pulpo confitado o sus “nidos de cuervo” (manzana confitada con morcilla, huevo y patatas paja). Además cuentan con una extensa carta de cervezas. Otra de sus características es que es un establecimiento en el que puedes consumir muchos productos sin gluten.

This ice cream shop located in Rincón de la Zofra invites us to try their new gastronomic adventure. In addition to their crafted ice creams and granizados, they have launched a new gastronomic project very interesting in which we can enjoy elaborate tapas, Mediterranean cuisine and modernist cuisine. Try their confit octopus, or their "raven nests" (apple confit with black pudding, egg and straw potatoes). They also have an extensive beer list. Another characteristic is that it is an establishment in which you can consume many products without gluten.

Restaurante Cervecería Emilio

Jaime I, nº96, LOCAL, (Playa Muchavista) - Telf: 965291009

Son famosos sus arroces de hecho cuentan con dos premios en el “Concurso Internacional Ciutat de Denia”. El secreto es que en su preparación utilizan ingredientes de primera. Su arroz a banda está elaborado con auténtico fondo de pescado, gamba roja, calamar fresco, mero…Y si quieres probar algo realmente exquisita prueba su arroz de cigalas con rape y setas, un auténtico placer para tus sentidos.

Their rice is famous. In fact, they have two prizes in the "Ciutat International Competition of Denia". The secret is that in their preparation they use top-notch ingredients. Their rice to the band is elaborated with authentic fish bottom, red prawn, fresh squid, grouper ... And if you want to try something really exquisite try your rice with prawns and monkfish, an authentic pleasure for your senses.

El Rancho de la Patata

c/ San Vicente, nº24 y 41-Paseo Marítimo. - Telf: 627530511

Acércate a conocer las novedades que tenemos para ti, con nuestra nueva carta, ademas queremos compartir contigo el comienzo de nuestra actividad franquiciadora. También comentarte que puedes consultar cualquier duda que tengas en nuestra Web wwwelranchodelapatata.es, o en las redes sociales, facebook e Instagram.

Come and visit us to know the news that we have for you, like our new letter, we also want to share with you the beginning of our franchising activity. Also comment that you can consult any doubts that you have in our web www.elranchodelapatata.es, or in the social networks, facebook and Instagram.

Cafetería Churrería El Parque

Joan Baptista Basset i Ramos, Parque Central. Telf: 607674268 - 678465478

La Cafetería Churrería El Parque, se encuentra en el Parque Central de El Campello. Un bello lugar con parque infantil donde disfrutar en su terraza y terraza cubierta de desayunos con los tradicionales churros con chocolate. También puedes comer y cenar con tapas, platos combinados, raciones. Está preparado par realizar celebraciones y cumpleaños.

“Cafetería Churrería El Parque” is located in the Central Park of El Campello. A beautiful place with playground where you can enjoy on his terrace and covered terraces of churros with chocolate for breakfast. You can also can have lunch or dinner with tapas, mixed dishes, portions… It is a good place to celebrate events.

Restaurante Seis Perlas

San Vicente, nº97. Telf: 965630462 - 965633991

Este restaurante tiene detrás una larga tradición relacionada con el mar. En su selecta carta encontramos ensaladas de todo tipo, entrantes variados, las mejores carnes, arroces al gusto del cliente, pescados, tapas y todo ello con el sello de la auténtica cocina mediterránea y de un servicio profesional.

No dudes en realizar tu reserva este verano o realizar tus celebraciones y convertirlas en una experiencia única.

This restaurant has a long tradition related to the sea. Its select menu includes salads of all kinds, entrees, the best meats, any kind of rice, fresh fish, tapas and all this with the seal of authentic Mediterranean cuisine and a professional service. Do not hesitate to make your reservation this summer or make your celebrations and make them a unique experience.

Pata Palo - Abordaje

Sant Vicent, nº77, Local 1. Telf: 649972430 - 966233249

El paraíso de los amantes de la buena cerveza se encuentra este verano en El Campello. En el bar Pata Palo, Grupo- Abordaje, podrás elegir entre 146 variedades de cerveza de importación o nacionales. Cuentan con cervezas especiales para celíacos con o sin alcohol. Además periódicamente podrás disfrutar de actuaciones en directo. Visita su página de Facebook o visítales personalemente para conocerles mejor.

The paradise for beer lovers is in El Campello this summer. At The Pata Palo bar, Grupo-Abordaje, you can choose between 146 imported or national beer varieties. They have special beers for celiacs with or without alcohol. In addition you can periodically enjoy live performances. Visit their Facebook page or visit them personally to get to know them better.

Casino El Campello

Plaza de la Constitución, 1. Telf: 965 63 06 23

El Casino de El Campello es un establecimiento que encierra la historia del municipio. En este restaurante nos presentan una cocina tradicional puramente mediterránea en donde destacan los arroces por encima de otras especialidades. Son deliciosas sus frituras de pescados y su enorme variedad de tapas caseras.

Cuentan con un económico menú diario y un menú especial además de mariscos frescos para el fin de semana.

Casino de El Campello is an establishment that encloses the history of the town. In this restaurant we found a traditional Mediterranean cuisine where rice stands out above other specialties. They are delicious their fried fish and their enormous variety of homemade tapas. They have an economical daily menu and a special menu in addition to fresh seafood for the weekend.

Restaurante Bi-Kale

C/ La Figuera, nº4. Telf: 661424937

Son especialistas en la elaboración de cocina Vasca tradicional.

En este establecimiento es imprescindible probar su bacalao al pil pil y, en carnes, su chuletón. También nos ofrecen una amplio surtido de tapas tradicionales. Cuentan con una amplia terraza cubierta y su ubicación es muy próxima a la Playa Muchavista de El Campello. Un buen lugar para disfrutar de una cocina tradicional, honesta, bien elaborada y a buen precio.

His speciality is the traditional Basque cuisine. In this establishment it is essential to try their “bacalao al pil pil” (cod) and, their ribeye stakes. We also offer a wide assortment of traditional tapas. They have a large covered terrace and its location is very close to the Muchavista Beach of El Campello. A good place to enjoy traditional cuisine, honest, well prepared and at a good price.

Bar Merfin

San Bartolomeu, nº22. Telf: 865 64 60 69

En el Bar Merfín optan por la tradición y elaboración manual de todos sus productos. Son amantes de la modernidad y la innovación, aunque sin olvidarnos de las tapas de toda la vida, como la tortilla de patatas, la ensaladilla rusa o las patatas bravas. También elaboran gintonics tanto clásicos como con frutas de temporada. No dejes de consultar su moderna carta de vinos, con referencias tan atrevidas como El Hombre Bala, la Malkerida o el Tocat de l’Ala.

The Bar Merfín choose the tradition and manual elaboration of all its products. They are lovers of modernity and innovation, but they do not forget the clasic “tapas”, such as “tortilla de patatas”, “ensaladilla rusa” or “patatas bravas”. They also make gintonics, classic or with fresh fruit. Do not forget to consult their modern wine list, with references as bold as “El Hombre Bala”, “la Malkerida” or “el Tocat de l’Ala”.

Las Tapitas de Lucía

Alcalde Oncina Giner, 3… Telf: 965 29 56 71

Las mejores raciones de El Campello se encuentran en este lugar, donde podrás pasar un verano relajado y agradable en su acogedor local con terraza. Cuentan con muchas promociones para tomar cubos o jarras de cerveza entre amigos. Puedes acompañarlo con un tapeo variado y casero (oreja, magro con tomate, sepia con tomate, ensaladilla rusa, ensaladilla de salmón, croquetones, gambas, calamares, bravas…) Los fines de semana disfruta de productos típicos del verano (sardinas, mejillones, calamares de bahía, pulpito casero…), todo al mejor precio del mercado.

The best portions of El Campello are in this place, where you can spend a relaxed and pleasant summer in your cozy place with terrace. They have many promotions to drink buckets or jugs of beer among friends. On weekends, you can enjoy typical summer products (sardines, mussels, salmon, etc.). You can also enjoy a variety of homemade tapas, all at the best price on the market.

Restaurant Martino

San Vicente, nº24. Telf: 865513078 - 604303896

El Restaurante Martino es un bello rincón del paseo marítimo de El Campello en el que saborear deliciosas especialidades italianas.

Trabajan como nadie las pastas y pizzas con una amplia variedad de salsas y toppings. La cocina de este restaurante nos introduce de lleno en el Mediterráneo y los sabores del mar son muy importante.

De hecho no puedes dejar de probar su plato especial de productos del mar en el que podrás degustar pescados, gambas, mejillones. El Restaurante Martino te garantiza elaboraciones artesanales y un producto fresco y de calidad.

Martino Restaurant is a beautiful place of the promenade of El Campello where you can taste delicious Italian specialties. They are specialists making pasta and pizzas with a big variety of sauces and toppings. The cuisine of this restaurant introduces us in the Mediterranean sea and the flavors of the sea are very important. In fact you can not fail to try their special seafood dish in which you can taste fish, prawns, shrimp, mussels. The Martino Restaurant guarantees you handmade elaborations and a fresh and quality products.

Restaurant Fresco

San Vicente, nº84. Telf: 966574226

¡Prueba la diferencia! Cocina Europea y Mediterránea. Aperitivos, ensaladas, platos vegetarianos, grill, carnes, pescados, arroces, pizzas, pasta.. Ven y prueba su menú del día por 9’95.

Menú infantil por solo 5’50. Además cuentan con un grato y confortable ambiente y cuentan con una zona reservada para ocasiones especiales Taste the difference! European and Mediterranea Cuisine. Appetizers, Saldas, Vegetarian Dishes, Grill, Steaks, Fish, Paellas, Pizzas, Pastas, Asian Curry Dishes. Come and try our menu of the day for 9’95, Kids Special Menu- Only 5,50 euros. Also, they have a friendly and comfortable ambience and separate area for special occasions.

Pub La Nao

San Vicente, nº91.92. Telf: 965634481

Música, copas elaboradas, cócteles, amplio surtido de cervezas, billar, futbolín, dardos, máquina de apuestas. La actuación del mago Harry, todos los sábados en este establecimiento te dejará boquiabierto y además son frecuentes sus fiestas promocionales. No te pierdas el próximo 10 de agosto su fiesta Bontanical’s Gin con una extraordinaria sesión de dj. Cócteles desde los más clásicos hasta los más vanguardistas. Disfruta de sus Frapés de caramelo, toffe o petitsuisse, con o sin alcohol. Y, no dejes de probar sus mojitos de varios sabores, como coco, maracuyá, fresa…

Music, drinks, cocktails, big assortment of beers, billiards, table football, darts, betting machine. The performance of the magician Harry every Saturday in this establishment will leave you speechless and also are frequent his promotional parties. Do not miss the next August 10 Bontanical's Gin party with an extraordinary DJ session. Cocktails from the most classic to the most avant-garde. Enjoy your Caramel, toffe or petit-suisse Frapés, with or without alcohol. And, do not forget to try their mojitos in different flavours as, coconut, passion fruit, strawberry ...

Heladería Jijona

San Vicente, nº98 (Paseo Marítimo). Telf: 965 63 40 98

La Heladería Xixona es un negocio familiar cuyo nacimiento se remonta al año 1979. Esta heladería se ha sabido adaptar al paso del tiempo aunque ha mantenido la tradición artesana. Prueba de ello es que continúan realizando artesanalmente sus cremas heladas, bombones helados, coyotes y polos. Pero, al mismo tiempo han ofrecido productos aptos para celíacos, intolerantes a la lactosa y están en continuo reciclaje para poder aplicar nuevas técnicas y productos al arte del helado. Su amplia terraza junto al mar es de visita obligada estas vacaciones.

Allí, además de un buen producto disfrutarás de un excelente servicio.

La Heladería Xixona is a family business whose was born in 1979. This ice cream shop has evolved with the passage of time although but the artisan tradition remains. Proof of this is that they continue making their frozen creams, frozen “bombones”, “coyotes” and popsicle sticks. But at the same time they have offered products suitable for celiacs, lactose intolerant and are in continuous recycling to be able to apply new techniques and products to the art of ice cream. Its wide terrace near of the seashore is a must visit this holiday. There, besides a good product, you will enjoy an excellent service.

Bar Torregrosa

San Ramón, nº61. Telf: 965637556

Varios años realizando la mejor comida casera, con precios económicos y una variada carta de productos. Este mes de agosto puedes disfrutar de completos almuerzos y menú del día desde 6,50 euros (plato a elegir + bebida + postre + café) o 2 platos a elegir por 9 euros. Además, los fines de semana puedes tomar una mariscada con productos frescos por sólo 10,90 euros.

Several years making the best homemade food, with economic prices. In August you can enjoy full snacks and daily menu from 6.50 euros (dish to choose + drink + dessert + coffee) or 2 dishes to choose for 9 euros. In addition, on weekends you can take a seafood platter with fresh products for only 10.90 euros.

Restaurante La Vela

Av. Jaime I, nº44. Telf: 965650410

Restaurante de larga tradición en el municipio. Son muy demandadas sus pizzas cuya masa casera también se elabora libre de gluten. La cocina francesa tiene un gran peso en su carta, nos recomiendan el Pato en todas sus variedades, magret, confit y foie gras. En cuanto a las carnes destacar el chuletón de buey el cual puede estar muy bien acompañado un buen vino de la zona.

Restaurant with a long tradition in the town. They are highly demanded their pizzas whose homemade dough is also made gluten free. French cuisine is very relevant in its menu, we recommend the Duck in all its varieties like magret, confit and foie gras. As for the meats stand out the ribeye of ox which can be very well accompanied a good wine of the area.

