Y ahora con lo que cae, las pensiones

Me parece muy fuerte (con la que está cayendo), Caso Gurtel, visita del Papa a Valencia, Fórmula l, rescates de la banca, rescate de autopistas, etc, etc, y sabiendo que las mujeres están mas cabreadas que nunca, con mucha razón y por si fuera poco la movida de los pensionistas, ¡pobres ellos y su dinastía! El gobierno manifiesta que se revalorizaran. No creo en brujas y haberlas hailas. Pienso que se pretende que lo poco que hay se vaya al garete. Gente que ha perdido sus ahorros de toda la vida con mucho esfuerzo, cuando como poco están avalando y dándoles de comer a sus hijos, nietos y familia y ¡sorpresa¡ van a acabar con los pocos recursos que les queda.

Las pensiones, (la mayoría de ellas) suben el 0'25% mientras que el IPC sube un 1'0%. Llegan tiempos de elecciones en breve y quiero pensar que es una de las promesas de siempre pero siempre ocurre lo mismo, ¡y luego que? Mierda, basura y promesas incumplidas y esto lo puede llegar a leer alguna persona con poder y con escrúpulos, solo pedirles que tengan dignidad y que no nos arranquen la piel a tiras, que no nos entierren vivos y lo que es más importante, no nos hipotequen nuestros pocos bienes ganados a golpe de esfuerzo, sudor y lágrimas.

Desear a los pensionistas que pueden ser nuestros abuelos, padres y que nos repercutirá a nosotros, ¡Ya es suficiente¡. Disfruten de sus robos y patrañas, eso si no nos merecemos esto. Un recuerdo especial a esas personas mayores que lo han dado todo a cambio de la dejadez de los políticos que solo sirven para servirse con la crueldad que significa un sillón, un escaño, en definitiva: una forma de vivir del cuento.

Mi reflexión es que a muchos que han trabajado desde que eran niños de nada les ha servido y otros que se jubilan a los 55 o 60 años como mucho, hablo de funcionarios miembros de cuerpos de seguridad, bomberos etc. les quedan pensiones de 2000€, 2500€ y más ¡ANIMO A LOS PENSIONISTAS Y NO DECAIGAN EN LA LUCHA¡

Saludos allá donde esté a mi abuelo JUAN PEDRO BENITO BENITO que falleció al año de ser pensionista.

Vicente Huertas BenitoVicente el de la Juanita