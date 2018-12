Volver a creer

No todos los días se tiene la satisfacción de ser testigo en primera persona de un acto de humanidad hacia los animales. Momentos especiales y emotivos en los que agradeces estar ahí, formando parte de esa entrañable historia. Acciones que contrastan con el salvaje “asesinato a palos” de 9 gatos en el interior de las instalaciones de la Asociación Felinos Lo Morant hace unos días, a manos de un o unos mal nacidos.

Pero la siguiente historia se encuentra al otro lado, en el polo opuesto a la despiadada y despreciable “animalidad humana” descrita anteriormente. Es el relato de un perro llegado al ocaso de su vida y su casual destino. Un animal aparentemente abandonado por los suyos, tras una vida de entrega, cuando la suya empieza a apagarse y es él quien necesita de ese afecto que nunca dudó en entregar.

Con 12 años, herido, famélico y sin apenas fuerzas, una marcada artrosis que le impedía caminar con facilidad y un tumor en el bazo, este “mejor amigo del hombre” terminó en la calle.

Un animal vagabundo carente de microchip o chapa que lo identifique que dejaba a sus “amos” al margen de esta triste situación.

Un perro que, sin referente humano, quedaba abocado a terminar sus últimos días en la perrera. Y probablemente al sacrificio. Porque es el habitual destino de los animales abandonados, ancianos y enfermos. El fin de los mayores huérfanos.

Pero esta crónica no contrastaría con la vileza humana de no ser por la providencial aparición, en este momento tan crítico en la vida de nuestro protagonista, de un héroe anónimo. Una familia valiente y desinteresada que no ha permitido que sus últimos días se relegaran a la ingratitud de nuestra especie. Alguien que, con la caridad y solidaridad como único objetivo, ha decidido acogerlo y devolverle, en sus últimos días, el cariño y atenciones que merece.

Días más tarde más tarde “Mao”, que es el nombre con el que llama a este Mastín su familia de acogida, empieza a reponerse. Su mejorado aspecto es evidente.

Estas personas hacen que la esquizofrénica sociedad que nos ha tocado vivir cobre sentido. Y nos permitan volver a creer. Un hecho que, tras el despreciable asesinato ocurrido en el albergue Lo Morant, no podía dejar en simple anécdota.

Gracias Paco.