Vertedero ilegal

Desde hace un tiempo la esquina de la calle Ronda del Mahonés con calle Limonero, en Los Girasoles, se ha convertido en un vertedero.

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Cuando empezaron los vertidos sobre todo de poda, a través de la Asociación de Vecinos se le comunicó en varias ocasiones al Ayuntamiento de San Vicente, para que limpiaran estos restos de poda y demás suciedad, que unos vecinos desaprensivos habían ido depositando en este lugar.

El Ayuntamiento no solo no hizo caso a esta petición de limpieza, si no que hace unas semanas los servicios municipales estuvieron recortando los matojos y arbustos de los alrededores, y no recogieron esos restos de poda, los dejaron también en el citado lugar del recodo entre Ronda del Mahonés y Limoneros.

"Los servicios municipales estuvieron recortando los matojos de los alrededores y no recogieron esos restos de poda"

Esto ha dado lugar a que esos vecinos y no vecinos mal educados e incívicos, hayan seguido depositando más restos de poda en este lugar, incluidos sacos de basura y todo lo que les parece. Por lo que como digo ya se ha convertido el lugar en un vertedero “oficial”.

No sé si el Ayuntamiento, al que por cierto en esta zona pagamos unos impuestos desorbitados (solo el IBI alrededor de mil -1.000- euros), tomará cartas en el asunto o tendremos los vecinos que seguir soportando este vertedero (ya casi municipal).

Y este caso sí que hay que decir eso de Dios nos coja confesaos.